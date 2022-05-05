Любовь Успенская призналась в наличии американской пенсии
Любовь Успенская призналась в наличии американской пенсии из-за бизнеса
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Любовь Успенская призналась, что получает пенсию в Америке.
"Получаю в Америке. Она небольшая. Просто она положена всем, кто имел там бизнес – я платила налоги. Небольшая, но капает", – рассказала певица.
На "Новом радио" артистка добавила, что не тратит эти накопления.
"Я ее даже не трачу. Она в Америке приходит на карту. Я ее не трачу – мало ли", – сказала Успенская.
Певица отметила, что у нее нет цели копить деньги.
"У меня нет цели складывать деньги или кроить… Я настолько уверена, что у меня никогда не будет проблем в материальной стороне. У меня никогда не было, чтобы были простои с концертами. Даже когда был кризис, и закончились сольные концерты, я была одной из самых заказных певиц", – заключила звезда.
Ранее клип Успенской попал в скандал из-за участия в нем Анастасии Макеевой.