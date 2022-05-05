Любовь Успенская призналась в наличии американской пенсии

"У меня нет цели складывать деньги или кроить… Я настолько уверена, что у меня никогда не будет проблем в материальной стороне. У меня никогда не было, чтобы были простои с концертами. Даже когда был кризис, и закончились сольные концерты, я была одной из самых заказных певиц", – заключила звезда.