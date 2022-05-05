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Любовь Успенская призналась в наличии американской пенсии - РИА Новости, 05.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220505/uspenskaya-1787056541.html
Любовь Успенская призналась в наличии американской пенсии
Любовь Успенская призналась в наличии американской пенсии - РИА Новости, 05.05.2022
Любовь Успенская призналась в наличии американской пенсии
Любовь Успенская призналась, что получает пенсию в Америке. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:33
2022-05-05T17:33
шоубиз
знаменитости
любовь успенская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Любовь Успенская призналась, что получает пенсию в Америке.На "Новом радио" артистка добавила, что не тратит эти накопления.Певица отметила, что у нее нет цели копить деньги.Ранее клип Успенской попал в скандал из-за участия в нем Анастасии Макеевой.
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знаменитости, любовь успенская, шоу-бизнес
17:33 05.05.2022
 
Любовь Успенская призналась в наличии американской пенсии

Любовь Успенская призналась в наличии американской пенсии из-за бизнеса

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Любовь Успенская призналась, что получает пенсию в Америке.

"Получаю в Америке. Она небольшая. Просто она положена всем, кто имел там бизнес – я платила налоги. Небольшая, но капает", – рассказала певица.

На "Новом радио" артистка добавила, что не тратит эти накопления.

"Я ее даже не трачу. Она в Америке приходит на карту. Я ее не трачу – мало ли", – сказала Успенская.

Певица отметила, что у нее нет цели копить деньги.

"У меня нет цели складывать деньги или кроить… Я настолько уверена, что у меня никогда не будет проблем в материальной стороне. У меня никогда не было, чтобы были простои с концертами. Даже когда был кризис, и закончились сольные концерты, я была одной из самых заказных певиц", – заключила звезда.

Ранее клип Успенской попал в скандал из-за участия в нем Анастасии Макеевой.
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