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Клип Успенской оказался в центре скандала из-за участия Макеевой
Клип Успенской оказался в центре скандала из-за участия Макеевой - РИА Новости, 14.02.2022
Клип Успенской оказался в центре скандала из-за участия Макеевой
Клип Любовь Успенской на песню "Фартовая" оказался в центре скандала. Пользователи раскритиковали его из-за участия Анастасии Макеевой. Актрису в Сети обвиняют... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T20:12
2022-02-14T20:12
2022-02-14T20:12
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Клип Любовь Успенской на песню "Фартовая" оказался в центре скандала. Пользователи раскритиковали его из-за участия Анастасии Макеевой. Актрису в Сети обвиняют в мошенничестве, якобы за деньги она "помогает" лечить тяжелые болезни, например, рак.Также в комментариях вспомнили, как Макеева "увела" своего супруга Романа Малькова из семьи с четырьмя детьми.Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат. Долгое время экс-супруга Светлана пыталась добиться от Романа выплат на детей, а Анастасия жаловалась на проблемы со здоровьем из-за травли в социальных сетях.Сын Романа Андрей решил большую часть времени проводить с отцом и мачехой. Мальков был обязан платить по суду алименты: ранее его бывшая жена Светлана сообщала, что детей он "оценил на 10 тысяч рублей в месяц".
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шоу-бизнес, любовь успенская, анастасия макеева, знаменитости
Клип Успенской оказался в центре скандала из-за участия Макеевой
Клип Успенской "Фартовая" раскритиковали из-за участия Макеевой
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Клип Любовь Успенской на песню "Фартовая" оказался в центре скандала. Пользователи раскритиковали его из-за участия Анастасии Макеевой. Актрису в Сети обвиняют в мошенничестве, якобы за деньги она "помогает" лечить тяжелые болезни, например, рак.
"Неужели вам ни капли не стыдно использовать мошенников? Зачем вы уничтожаете собственную репутацию?", "Что в этом клипе забыла Макеева? Дизлайк только из-за присутствия этой аморальной личности, лгуньи и инфоцыганки!", "Надо было сто раз подумать и просчитать, перед тем как брать в клип нерукопожатную Макееву", – написали под видео.
Также в комментариях вспомнили, как Макеева "увела" своего супруга Романа Малькова из семьи с четырьмя детьми.
"Смотреть клип не будем из-за Макеевой! Это страшный человек! Вы не видели, что она делает и говорит в прямых эфирах! Сколько оскорблений на бывшую жену, на деток!" – отметили подписчики.
Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат. Долгое время экс-супруга Светлана пыталась добиться от Романа выплат на детей, а Анастасия жаловалась на проблемы со здоровьем из-за травли в социальных сетях.
Сын Романа Андрей решил большую часть времени проводить с отцом и мачехой. Мальков был обязан платить по суду алименты: ранее его бывшая жена Светлана сообщала
, что детей он "оценил на 10 тысяч рублей в месяц".