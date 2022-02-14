https://ria.ru/20220214/uspenskaya-1772760102.html

Клип Успенской оказался в центре скандала из-за участия Макеевой

Клип Успенской оказался в центре скандала из-за участия Макеевой - РИА Новости, 14.02.2022

Клип Успенской оказался в центре скандала из-за участия Макеевой

Клип Любовь Успенской на песню "Фартовая" оказался в центре скандала. Пользователи раскритиковали его из-за участия Анастасии Макеевой. Актрису в Сети обвиняют... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T20:12

2022-02-14T20:12

2022-02-14T20:12

шоубиз

шоу-бизнес

любовь успенская

анастасия макеева

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581242463_0:0:2223:1250_1920x0_80_0_0_2fbe516251de6e398adfd3f35d79e370.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Клип Любовь Успенской на песню "Фартовая" оказался в центре скандала. Пользователи раскритиковали его из-за участия Анастасии Макеевой. Актрису в Сети обвиняют в мошенничестве, якобы за деньги она "помогает" лечить тяжелые болезни, например, рак.Также в комментариях вспомнили, как Макеева "увела" своего супруга Романа Малькова из семьи с четырьмя детьми.Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат. Долгое время экс-супруга Светлана пыталась добиться от Романа выплат на детей, а Анастасия жаловалась на проблемы со здоровьем из-за травли в социальных сетях.Сын Романа Андрей решил большую часть времени проводить с отцом и мачехой. Мальков был обязан платить по суду алименты: ранее его бывшая жена Светлана сообщала, что детей он "оценил на 10 тысяч рублей в месяц".

https://ria.ru/20211217/makeeva-1764182496.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, любовь успенская, анастасия макеева, знаменитости