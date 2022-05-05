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Боевики оборудуют опорные пункты в украинских больницах - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Боевики оборудуют опорные пункты в украинских больницах
Боевики оборудуют опорные пункты в украинских больницах - РИА Новости, 05.05.2022
Боевики оборудуют опорные пункты в украинских больницах
В подконтрольном Киеву Лисичанске на территории детской больницы оборудован опорный пункт боевиков националистического батальона, сообщил в четверг начальник... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T21:36
2022-05-05T21:36
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В подконтрольном Киеву Лисичанске на территории детской больницы оборудован опорный пункт боевиков националистического батальона, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Лисичанске на территории детской больницы оборудован опорный пункт боевиков националистического батальона", - сказал генерал.Он сообщил, что в городской клинической больнице №8 Харькова украинскими военными размещены артустановки и склад боеприпасов. Персонал и всех гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы выгнали. В Славянске на территории железнодорожной больницы по улице Малогородецкая размещена тяжелая военная техника, оборудован опорный пункт со складом боеприпасов. В Одессе в здании клинической больницы на улице Академика Заболотного оборудован командный пункт военных, на прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО.Мизинцев обратил внимание, что эти и подобные факты, грубо нарушающие нормы международного гуманитарного права, остаются без внимания ВОЗ."В очередной раз призываем все международные организации и в первую очередь Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - добавил генерал.
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
21:36 05.05.2022
 
Боевики оборудуют опорные пункты в украинских больницах

Боевики оборудовали опорные пункта в больницах в Харькове, Славянске, Одессе и Лисичанске

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В подконтрольном Киеву Лисичанске на территории детской больницы оборудован опорный пункт боевиков националистического батальона, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Лисичанске на территории детской больницы оборудован опорный пункт боевиков националистического батальона", - сказал генерал.
Он сообщил, что в городской клинической больнице №8 Харькова украинскими военными размещены артустановки и склад боеприпасов. Персонал и всех гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы выгнали. В Славянске на территории железнодорожной больницы по улице Малогородецкая размещена тяжелая военная техника, оборудован опорный пункт со складом боеприпасов. В Одессе в здании клинической больницы на улице Академика Заболотного оборудован командный пункт военных, на прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО.
Мизинцев обратил внимание, что эти и подобные факты, грубо нарушающие нормы международного гуманитарного права, остаются без внимания ВОЗ.
"В очередной раз призываем все международные организации и в первую очередь Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - добавил генерал.
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