https://ria.ru/20220505/ukraina-1787093273.html

Боевики оборудуют опорные пункты в украинских больницах

Боевики оборудуют опорные пункты в украинских больницах - РИА Новости, 05.05.2022

Боевики оборудуют опорные пункты в украинских больницах

В подконтрольном Киеву Лисичанске на территории детской больницы оборудован опорный пункт боевиков националистического батальона, сообщил в четверг начальник... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T21:36

2022-05-05T21:36

2022-05-05T21:36

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В подконтрольном Киеву Лисичанске на территории детской больницы оборудован опорный пункт боевиков националистического батальона, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Лисичанске на территории детской больницы оборудован опорный пункт боевиков националистического батальона", - сказал генерал.Он сообщил, что в городской клинической больнице №8 Харькова украинскими военными размещены артустановки и склад боеприпасов. Персонал и всех гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы выгнали. В Славянске на территории железнодорожной больницы по улице Малогородецкая размещена тяжелая военная техника, оборудован опорный пункт со складом боеприпасов. В Одессе в здании клинической больницы на улице Академика Заболотного оборудован командный пункт военных, на прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО.Мизинцев обратил внимание, что эти и подобные факты, грубо нарушающие нормы международного гуманитарного права, остаются без внимания ВОЗ."В очередной раз призываем все международные организации и в первую очередь Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр