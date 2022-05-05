Боевики оборудуют опорные пункты в украинских больницах
Боевики оборудовали опорные пункта в больницах в Харькове, Славянске, Одессе и Лисичанске
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В подконтрольном Киеву Лисичанске на территории детской больницы оборудован опорный пункт боевиков националистического батальона, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Лисичанске на территории детской больницы оборудован опорный пункт боевиков националистического батальона", - сказал генерал.
Он сообщил, что в городской клинической больнице №8 Харькова украинскими военными размещены артустановки и склад боеприпасов. Персонал и всех гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы выгнали. В Славянске на территории железнодорожной больницы по улице Малогородецкая размещена тяжелая военная техника, оборудован опорный пункт со складом боеприпасов. В Одессе в здании клинической больницы на улице Академика Заболотного оборудован командный пункт военных, на прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО.
Мизинцев обратил внимание, что эти и подобные факты, грубо нарушающие нормы международного гуманитарного права, остаются без внимания ВОЗ.
"В очередной раз призываем все международные организации и в первую очередь Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - добавил генерал.
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