https://ria.ru/20220505/ukraina-1787084148.html
ВС России уничтожили украинскую батарею РСЗО "Ураган"
ВС России уничтожили украинскую батарею РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 05.05.2022
ВС России уничтожили украинскую батарею РСЗО "Ураган"
Российские ракетные войска уничтожили батарею РСЗО "Ураган" и артиллерийскую батарею ВСУ на огневой позиции, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T20:13
2022-05-05T20:13
2022-05-05T21:38
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
россия
украина
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские ракетные войска уничтожили батарею РСЗО "Ураган" и артиллерийскую батарею ВСУ на огневой позиции, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населенного пункта Зарожное, батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Николаева и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники", - рассказал он.Также он отчитался о действиях артиллерийских подразделений. Они поразили:Помимо этого, высокоточными ракетами воздушного базирования российские войска поразили: В свою очередь, оперативно-тактическая и армейская авиация поразила два командных пункта, 41 район скопления войск противника, а также склад вооружений. "Уничтожено до 190 человек личного состава, 43 единицы вооружения и военной техники", — добавил Конашенков.За сутки ПВО сбили три украинских беспилотника.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков: "Ракетными войсками РФ поражена украинская батарея "Ураган""
Ракетные войска РФ уничтожили батарею РСЗО "Ураган" и артиллерийскую батарею украинских войск на огневой позиции, поражены четыре района скоплений живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-05T20:13
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, игорь конашенков, россия, украина, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, ситуация в днр и лнр
20:13 05.05.2022 (обновлено: 21:38 05.05.2022)
ВС России уничтожили украинскую батарею РСЗО "Ураган"
Вооруженные силы России уничтожили украинскую батарею РСЗО "Ураган"
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские ракетные войска уничтожили батарею РСЗО "Ураган" и артиллерийскую батарею ВСУ на огневой позиции, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населенного пункта Зарожное, батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Николаева и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники", - рассказал он.
Также он отчитался о действиях артиллерийских подразделений. Они поразили:
—шесть пунктов управления;
—два склада боеприпасов;
—152 опорных пункта и района сосредоточения украинских войск и техники;
—38 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.
Помимо этого, высокоточными ракетами воздушного базирования российские войска поразили:
—пункт управления 24-й ОМБР ВСУ у Лоскутовки;
—два склада боеприпасов;
—28 районов скопления живой силы и техники.
В свою очередь, оперативно-тактическая и армейская авиация поразила два командных пункта, 41 район скопления войск противника, а также склад вооружений.
"Уничтожено до 190 человек личного состава, 43 единицы вооружения и военной техники", — добавил Конашенков.
За сутки ПВО сбили три украинских беспилотника.
Россия
24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.