https://ria.ru/20220505/ukraina-1787084148.html

ВС России уничтожили украинскую батарею РСЗО "Ураган"

ВС России уничтожили украинскую батарею РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 05.05.2022

ВС России уничтожили украинскую батарею РСЗО "Ураган"

Российские ракетные войска уничтожили батарею РСЗО "Ураган" и артиллерийскую батарею ВСУ на огневой позиции, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T20:13

2022-05-05T20:13

2022-05-05T21:38

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские ракетные войска уничтожили батарею РСЗО "Ураган" и артиллерийскую батарею ВСУ на огневой позиции, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населенного пункта Зарожное, батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Николаева и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники", - рассказал он.Также он отчитался о действиях артиллерийских подразделений. Они поразили:Помимо этого, высокоточными ракетами воздушного базирования российские войска поразили: В свою очередь, оперативно-тактическая и армейская авиация поразила два командных пункта, 41 район скопления войск противника, а также склад вооружений. "Уничтожено до 190 человек личного состава, 43 единицы вооружения и военной техники", — добавил Конашенков.За сутки ПВО сбили три украинских беспилотника.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Конашенков: "Ракетными войсками РФ поражена украинская батарея "Ураган"" Ракетные войска РФ уничтожили батарею РСЗО "Ураган" и артиллерийскую батарею украинских войск на огневой позиции, поражены четыре района скоплений живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-05T20:13 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, игорь конашенков, россия, украина, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, ситуация в днр и лнр