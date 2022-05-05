https://ria.ru/20220505/ukraina-1787048411.html

Шмыгаль надеется, что восстанавливать Украину будут за счет России

Шмыгаль надеется, что восстанавливать Украину будут за счет России - РИА Новости, 05.05.2022

Шмыгаль надеется, что восстанавливать Украину будут за счет России

Украина надеется, что фонд восстановления страны будет финансироваться за счет российского имущества, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:03

2022-05-05T17:03

2022-05-05T17:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Украина надеется, что фонд восстановления страны будет финансироваться за счет российского имущества, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время международной конференции доноров, которая завершается в Варшаве. Ранее на той же конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий повторил идею конфискации российских активов за границей."Эта тема уже не должна быть табу. Полная конфискация российского имущества, имущества олигархов. Эти суммы должны направиться на восстановление Украины после войны", - сказал Моравецкий. Шмыгаль же также надеется на то, что Украина сможет распоряжаться российским имуществом."Сегодня мы услышали о фонде восстановления. Мы услышали о множестве правовых актов, которые создадут условия для деятельности фонда, а также, как будет выглядеть восстановление Украины. Мы надеемся, что этот фонд будет иметь финансирование из пяти источников – международных и финансовых организаций, помощи от гуманитарных организаций, помощи от частных лиц и фирм и, наконец, конфискованное имущество, переданное Украине", - сказал Шмыгаль."Я хотел бы выразить благодарность Международному валютному фонду, а также Всемирному банку за соответствующие фонды и механизмы, которые должны привлекать фонды из других стран. Также я благодарю те страны, которые уже начали вводить изменения законодательства, благодаря которым Украина получит доступ к активам Российской Федерации", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/kherson-1786627006.html

https://ria.ru/20220429/ssha-1786138494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, денис шмыгаль, польша, ситуация в днр и лнр