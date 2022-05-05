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На Украине заявили, что резервное топливо направят на рынок из-за дефицита - РИА Новости, 05.05.2022
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На Украине заявили, что резервное топливо направят на рынок из-за дефицита
На Украине заявили, что резервное топливо направят на рынок из-за дефицита - РИА Новости, 05.05.2022
На Украине заявили, что резервное топливо направят на рынок из-за дефицита
Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизтоплива из резервов направят на рынок, чтобы снизить... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:35
2022-05-05T16:35
экономика
цены на нефть
дмитрий леушкин
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россия
белоруссия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизтоплива из резервов направят на рынок, чтобы снизить дефицит топлива в стране."Мы приняли ряд правительственных решений, которые позволяют направить имеющиеся в стране объемы – это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля – на рынок, который должен снизить дефицит", – заявила Свириденко во время заседания президиума конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.Украинское интернет-издание "Страна.ua" ранее сообщало о росте цен на топливо на Украине в связи с прекращением поставок горючего из России и Белоруссии и переходом на европейских поставщиков."Страна" приводила слова владельца украинской сети АЗС Prime Дмитрия Леушкина, который утверждал, что единственным источником поставок топлива для Украины осталась Европа. По его словам, европейское горючее нужно доставлять автомобильным транспортом, тогда как ранее оно поставлялось по железной дороге и в значительно больших объемах. Нехватка водителей и бюрократические проволочки увеличили срок доставки одного бензовоза топлива на Украину до 16 дней, в то время как на реализацию такого объема потребуется всего один день, заявил Леушкин.
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экономика, цены на нефть, дмитрий леушкин, украина, россия, белоруссия, страна.ua
16:35 05.05.2022
 
На Украине заявили, что резервное топливо направят на рынок из-за дефицита

Свириденко: 70 тысяч тонн бензина 40 тысяч тонн дизтоплива из резервов направят на рынок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизтоплива из резервов направят на рынок, чтобы снизить дефицит топлива в стране.
"Мы приняли ряд правительственных решений, которые позволяют направить имеющиеся в стране объемы – это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля – на рынок, который должен снизить дефицит", – заявила Свириденко во время заседания президиума конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.
Украинское интернет-издание "Страна.ua" ранее сообщало о росте цен на топливо на Украине в связи с прекращением поставок горючего из России и Белоруссии и переходом на европейских поставщиков.
"Страна" приводила слова владельца украинской сети АЗС Prime Дмитрия Леушкина, который утверждал, что единственным источником поставок топлива для Украины осталась Европа. По его словам, европейское горючее нужно доставлять автомобильным транспортом, тогда как ранее оно поставлялось по железной дороге и в значительно больших объемах. Нехватка водителей и бюрократические проволочки увеличили срок доставки одного бензовоза топлива на Украину до 16 дней, в то время как на реализацию такого объема потребуется всего один день, заявил Леушкин.
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ЭкономикаЦены на нефтьДмитрий ЛеушкинУкраинаРоссияБелоруссияСтрана.ua
 
 
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