https://ria.ru/20220505/ukraina-1787039611.html

На Украине заявили, что резервное топливо направят на рынок из-за дефицита

На Украине заявили, что резервное топливо направят на рынок из-за дефицита - РИА Новости, 05.05.2022

На Украине заявили, что резервное топливо направят на рынок из-за дефицита

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизтоплива из резервов направят на рынок, чтобы снизить... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T16:35

2022-05-05T16:35

2022-05-05T16:35

экономика

цены на нефть

дмитрий леушкин

украина

россия

белоруссия

страна.ua

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593587_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_cf785ac6a1851b675ae1d13682ebf639.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизтоплива из резервов направят на рынок, чтобы снизить дефицит топлива в стране."Мы приняли ряд правительственных решений, которые позволяют направить имеющиеся в стране объемы – это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля – на рынок, который должен снизить дефицит", – заявила Свириденко во время заседания президиума конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.Украинское интернет-издание "Страна.ua" ранее сообщало о росте цен на топливо на Украине в связи с прекращением поставок горючего из России и Белоруссии и переходом на европейских поставщиков."Страна" приводила слова владельца украинской сети АЗС Prime Дмитрия Леушкина, который утверждал, что единственным источником поставок топлива для Украины осталась Европа. По его словам, европейское горючее нужно доставлять автомобильным транспортом, тогда как ранее оно поставлялось по железной дороге и в значительно больших объемах. Нехватка водителей и бюрократические проволочки увеличили срок доставки одного бензовоза топлива на Украину до 16 дней, в то время как на реализацию такого объема потребуется всего один день, заявил Леушкин.

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

украина

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, дмитрий леушкин, украина, россия, белоруссия, страна.ua