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Зеленский попросил ЕС помочь в восстановлении Украины - РИА Новости, 05.05.2022
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Зеленский попросил ЕС помочь в восстановлении Украины
Зеленский попросил ЕС помочь в восстановлении Украины - РИА Новости, 05.05.2022
Зеленский попросил ЕС помочь в восстановлении Украины
Владимир Зеленский на международной конференции доноров для Украины предложил странам ЕС взять шефство над регионами, городами и отраслями страны, пострадавшими РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:29
2022-05-05T17:03
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
евросоюз
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский на международной конференции доноров для Украины предложил странам ЕС взять шефство над регионами, городами и отраслями страны, пострадавшими в ходе спецоперации России, для их восстановления."Мы предлагаем нашим партнерам взять шефство над регионами, городами, сферами, которые пострадали, чтобы вместе с нами восстановить полноценное функционирование регионов, городов. Такой проект шефства может создать новый и исторический пример взаимодействия и партнерства между странами", — сказал Зеленский на международной конференции доноров для Украины.По его словам, Киев уже готовит "масштабный план восстановления Украины после войны" и нуждается в стратегической международной поддержке."Это будут инвестиции в стабильность всего центра и востока Европы. &lt;…&gt; И такие инвестиции, если будут быстрыми и достаточными, будут означать, что миллионы наших людей смогут вернуться домой", — отметил Зеленский.Он также напомнил, что Украине необходимо "быстрое движение в ЕС через статус кандидата".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786899247.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, евросоюз
16:29 05.05.2022 (обновлено: 17:03 05.05.2022)
 
Зеленский попросил ЕС помочь в восстановлении Украины

Зеленский предложил партнерам взять шефство над регионами Украины для их восстановления

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский на международной конференции доноров для Украины предложил странам ЕС взять шефство над регионами, городами и отраслями страны, пострадавшими в ходе спецоперации России, для их восстановления.
"Мы предлагаем нашим партнерам взять шефство над регионами, городами, сферами, которые пострадали, чтобы вместе с нами восстановить полноценное функционирование регионов, городов. Такой проект шефства может создать новый и исторический пример взаимодействия и партнерства между странами", — сказал Зеленский на международной конференции доноров для Украины.
По его словам, Киев уже готовит "масштабный план восстановления Украины после войны" и нуждается в стратегической международной поддержке.
"Это будут инвестиции в стабильность всего центра и востока Европы. <…> И такие инвестиции, если будут быстрыми и достаточными, будут означать, что миллионы наших людей смогут вернуться домой", — отметил Зеленский.
Он также напомнил, что Украине необходимо "быстрое движение в ЕС через статус кандидата".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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