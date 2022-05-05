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ЕС выступает за инвестиции и реформы на Украине для вступления в союз
ЕС выступает за инвестиции и реформы на Украине для вступления в союз - РИА Новости, 05.05.2022
ЕС выступает за инвестиции и реформы на Украине для вступления в союз
ЕС выступает за скорейший старт инвестиций и реформ на Украине, которые приведут эту страну в Евросоюз, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:15
2022-05-05T16:15
2022-05-05T16:17
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владимир зеленский
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БРЮССЕЛЬ, 5 мая – РИА Новости. ЕС выступает за скорейший старт инвестиций и реформ на Украине, которые приведут эту страну в Евросоюз, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам Варшавской донорской конференции для нужд Украины."Мы мечтаем о скорейшем начале инвестиций и реформ на Украине, которые приведут вашу страну в Европейский союз", - сказала Фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с участниками форума.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
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в мире, цены на нефть, владимир зеленский, украина, грузия, молдавия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
16:15 05.05.2022 (обновлено: 16:17 05.05.2022)
ЕС выступает за инвестиции и реформы на Украине для вступления в союз
Глава Еврокомиссии: ЕС выступает за инвестиции и реформы на Украине для вступления в союз