https://ria.ru/20220505/ukraina-1787026707.html

Украинские СМИ узнали имя задержанного СБУ соратника Медведчука

Украинские СМИ узнали имя задержанного СБУ соратника Медведчука - РИА Новости, 05.05.2022

Украинские СМИ узнали имя задержанного СБУ соратника Медведчука

Задержанный Службой безопасности Украины соратник украинского политика Виктора Медведчука по общественной организации "Украинский выбор" - это Александр... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:49

2022-05-05T15:49

2022-05-05T15:49

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Задержанный Службой безопасности Украины соратник украинского политика Виктора Медведчука по общественной организации "Украинский выбор" - это Александр Тарнашинский, сообщает "Страна.ua".Ранее СБУ заявила о задержании одного из лидеров общественной организации "Украинский выбор" по обвинению в подготовке к свержению конституционного строя."Как сообщил "Стране" источник в правоохранительных органах, задержанный СБУ соратник Медведчука по "Украинскому выбору" - это Александр Тарнашинский", - передает издание.Тарнашенский, согласно данным из открытых источников, является руководителем всеукраинской общественной организации "Славянское движение "Русь возрождённая", он ветеран войны в Афганистане.

https://ria.ru/20220505/ukraina-1786924843.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, служба безопасности украины