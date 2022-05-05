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Украинские СМИ узнали имя задержанного СБУ соратника Медведчука - РИА Новости, 05.05.2022
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Украинские СМИ узнали имя задержанного СБУ соратника Медведчука
Украинские СМИ узнали имя задержанного СБУ соратника Медведчука - РИА Новости, 05.05.2022
Украинские СМИ узнали имя задержанного СБУ соратника Медведчука
Задержанный Службой безопасности Украины соратник украинского политика Виктора Медведчука по общественной организации "Украинский выбор" - это Александр... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:49
2022-05-05T15:49
в мире
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Задержанный Службой безопасности Украины соратник украинского политика Виктора Медведчука по общественной организации "Украинский выбор" - это Александр Тарнашинский, сообщает "Страна.ua".Ранее СБУ заявила о задержании одного из лидеров общественной организации "Украинский выбор" по обвинению в подготовке к свержению конституционного строя."Как сообщил "Стране" источник в правоохранительных органах, задержанный СБУ соратник Медведчука по "Украинскому выбору" - это Александр Тарнашинский", - передает издание.Тарнашенский, согласно данным из открытых источников, является руководителем всеукраинской общественной организации "Славянское движение "Русь возрождённая", он ветеран войны в Афганистане.
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в мире, украина, служба безопасности украины
15:49 05.05.2022
 
Украинские СМИ узнали имя задержанного СБУ соратника Медведчука

"Страна.ua": задержанным СБУ соратником Медведчука оказался Александр Тарнашинский

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Задержанный Службой безопасности Украины соратник украинского политика Виктора Медведчука по общественной организации "Украинский выбор" - это Александр Тарнашинский, сообщает "Страна.ua".
Ранее СБУ заявила о задержании одного из лидеров общественной организации "Украинский выбор" по обвинению в подготовке к свержению конституционного строя.
"Как сообщил "Стране" источник в правоохранительных органах, задержанный СБУ соратник Медведчука по "Украинскому выбору" - это Александр Тарнашинский", - передает издание.
Тарнашенский, согласно данным из открытых источников, является руководителем всеукраинской общественной организации "Славянское движение "Русь возрождённая", он ветеран войны в Афганистане.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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