https://ria.ru/20220505/ukraina-1787024361.html

Спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области

Спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области - РИА Новости, 05.05.2022

Спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области

В Харьковской области спецназовцы Росгвардии ликвидировали лидера ячейки украинской территориальной обороны, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:44

2022-05-05T15:44

2022-05-05T15:58

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ситуация в днр и лнр

харьковская область

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Харьковской области спецназовцы Росгвардии ликвидировали лидера ячейки украинской территориальной обороны, сообщила пресс-служба ведомства.Там рассказали, что во время разведки росгвардейцы выявили вооруженную группу без опознавательных знаков, которая скрытно передвигалась по лесу в сторону российских позиций. После боя росгвардейцы обнаружили тренировочный лагерь теробороны, в том числе позиции для пристрелки оружия и места для отдыха, а также несколько комплектов боевой экипировки.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786833011.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр, харьковская область