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Спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/ukraina-1787024361.html
Спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области
Спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области - РИА Новости, 05.05.2022
Спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области
В Харьковской области спецназовцы Росгвардии ликвидировали лидера ячейки украинской территориальной обороны, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:44
2022-05-05T15:58
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ситуация в днр и лнр
харьковская область
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Харьковской области спецназовцы Росгвардии ликвидировали лидера ячейки украинской территориальной обороны, сообщила пресс-служба ведомства.Там рассказали, что во время разведки росгвардейцы выявили вооруженную группу без опознавательных знаков, которая скрытно передвигалась по лесу в сторону российских позиций. После боя росгвардейцы обнаружили тренировочный лагерь теробороны, в том числе позиции для пристрелки оружия и места для отдыха, а также несколько комплектов боевой экипировки.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786833011.html
украина
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украина, в мире, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр, харьковская область
15:44 05.05.2022 (обновлено: 15:58 05.05.2022)
 
Спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области

Спецназ Росгвардии ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области

© РИА НовостиСотрудники Росгвардии на Украине
Сотрудники Росгвардии на Украине - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости
Сотрудники Росгвардии на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Харьковской области спецназовцы Росгвардии ликвидировали лидера ячейки украинской территориальной обороны, сообщила пресс-служба ведомства.
Там рассказали, что во время разведки росгвардейцы выявили вооруженную группу без опознавательных знаков, которая скрытно передвигалась по лесу в сторону российских позиций.
"На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь. При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром", — говорится в релизе.
После боя росгвардейцы обнаружили тренировочный лагерь теробороны, в том числе позиции для пристрелки оружия и места для отдыха, а также несколько комплектов боевой экипировки.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ситуация в ДНР и ЛНРХарьковская область
 
 
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