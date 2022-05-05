15:44 05.05.2022 (обновлено: 15:58 05.05.2022)
Спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области
Спецназ Росгвардии ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области
Сотрудники Росгвардии на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Харьковской области спецназовцы Росгвардии ликвидировали лидера ячейки украинской территориальной обороны, сообщила пресс-служба ведомства.
Там рассказали, что во время разведки росгвардейцы выявили вооруженную группу без опознавательных знаков, которая скрытно передвигалась по лесу в сторону российских позиций.
"На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь. При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром", — говорится в релизе.
После боя росгвардейцы обнаружили тренировочный лагерь теробороны, в том числе позиции для пристрелки оружия и места для отдыха, а также несколько комплектов боевой экипировки.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.