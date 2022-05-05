https://ria.ru/20220505/ukraina-1787010988.html

Блогеру Шарию может грозить пожизненное лишение свободы

Блогеру Шарию может грозить пожизненное лишение свободы - РИА Новости, 05.05.2022

Блогеру Шарию может грозить пожизненное лишение свободы

Задержанному в Испании украинскому блогеру и политическому активисту Анатолию Шарию, которого на родине подозревают в госизмене, по новому закону Украины может... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:55

2022-05-05T14:55

2022-05-05T14:55

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Задержанному в Испании украинскому блогеру и политическому активисту Анатолию Шарию, которого на родине подозревают в госизмене, по новому закону Украины может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.В начале марта Владимир Зеленский подписал законопроект об ужесточении ответственности за госизмену, который предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее за госизмену уголовным кодексом Украины было предусмотрено наказание в виде 12 – 15 лет лишения свободы.В четверг Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан украинский блогер и политический активист Шарий, его подозревают в госизмене. Полиция Испании подтвердила задержание Шария по международному ордеру. Издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину. Представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Шария будут судить на Украине.Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ.С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева. Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.нет".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, служба безопасности украины, анатолий шарий, испания, владимир зеленский, россия