Рейтинг@Mail.ru
Главком ВСУ регулярно информирует США об оперативной обстановке - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/ukraina-1787001891.html
Главком ВСУ регулярно информирует США об оперативной обстановке
Главком ВСУ регулярно информирует США об оперативной обстановке - РИА Новости, 05.05.2022
Главком ВСУ регулярно информирует США об оперативной обстановке
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что регулярно информирует военное командование США об оперативной обстановке на Украине. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:24
2022-05-05T14:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
сша
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420957_0:100:3071:1828_1920x0_80_0_0_cbf77162229db1c52b4a8215025946cf.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что регулярно информирует военное командование США об оперативной обстановке на Украине."Мы поддерживаем регулярную связь с председателем Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли... Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. Конкретно, о смещении основных усилий противника на луганское направление", - говорится в сообщении в Telegram-канале Залужного.Залужный добавил, что украинские военные не только обучаются использовать натовское вооружение, но и делятся своим боевым опытом с партнерами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/voennye-1786975676.html
https://ria.ru/20220505/vatikan-1786842779.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420957_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_283b833d13fdd8b161778d52cd8459f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, нато, вооруженные силы украины
14:24 05.05.2022 (обновлено: 14:25 05.05.2022)
 
Главком ВСУ регулярно информирует США об оперативной обстановке

Главком ВСУ Залужный регулярно сообщает военному командованию США оперативную обстановку

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоеннослужащий Вооруженных сил Украины
Военнослужащий Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военнослужащий Вооруженных сил Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что регулярно информирует военное командование США об оперативной обстановке на Украине.
"Мы поддерживаем регулярную связь с председателем Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли... Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. Конкретно, о смещении основных усилий противника на луганское направление", - говорится в сообщении в Telegram-канале Залужного.
Работа МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО в селе Рубежное Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 12:51
США, НАТО и Великобритания передают Украине разведданные, заявил Песков
Залужный добавил, что украинские военные не только обучаются использовать натовское вооружение, но и делятся своим боевым опытом с партнерами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Папа римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 08:00
Почему папа римский напомнил про "лай НАТО у дверей России"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала