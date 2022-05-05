https://ria.ru/20220505/ukraina-1787001891.html

Главком ВСУ регулярно информирует США об оперативной обстановке

Главком ВСУ регулярно информирует США об оперативной обстановке - РИА Новости, 05.05.2022

Главком ВСУ регулярно информирует США об оперативной обстановке

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что регулярно информирует военное командование США об оперативной обстановке на Украине. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:24

2022-05-05T14:24

2022-05-05T14:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

сша

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что регулярно информирует военное командование США об оперативной обстановке на Украине."Мы поддерживаем регулярную связь с председателем Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли... Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. Конкретно, о смещении основных усилий противника на луганское направление", - говорится в сообщении в Telegram-канале Залужного.Залужный добавил, что украинские военные не только обучаются использовать натовское вооружение, но и делятся своим боевым опытом с партнерами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/voennye-1786975676.html

https://ria.ru/20220505/vatikan-1786842779.html

украина

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, нато, вооруженные силы украины