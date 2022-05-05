14:24 05.05.2022 (обновлено: 14:25 05.05.2022)
Главком ВСУ регулярно информирует США об оперативной обстановке
Главком ВСУ Залужный регулярно сообщает военному командованию США оперативную обстановку
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоеннослужащий Вооруженных сил Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военнослужащий Вооруженных сил Украины. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что регулярно информирует военное командование США об оперативной обстановке на Украине.
"Мы поддерживаем регулярную связь с председателем Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли... Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. Конкретно, о смещении основных усилий противника на луганское направление", - говорится в сообщении в Telegram-канале Залужного.
Залужный добавил, что украинские военные не только обучаются использовать натовское вооружение, но и делятся своим боевым опытом с партнерами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.