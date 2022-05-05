https://ria.ru/20220505/ukraina-1786988221.html

Лукашенко назвал условие, при котором конфликт на Украине быстро закончится

Лукашенко назвал условие, при котором конфликт на Украине быстро закончится - РИА Новости, 05.05.2022

Лукашенко назвал условие, при котором конфликт на Украине быстро закончится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если США скажут Киеву остановить боевые действия, то конфликт закончится в течение недели. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:28

2022-05-05T13:28

2022-05-05T13:55

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир путин

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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если США скажут Киеву остановить боевые действия, то конфликт закончится в течение недели."Если только Джо Байден скажет: "Все, мужики, повоевали, по-русски говоря, морду друг другу набили - давайте прекращайте. Война никому не нужна, она невыгодна", - в течение недели все прекратится", - заявил Лукашенко в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. Слова белорусского президента приводит его пресс-служба.Глава белорусского государства поделился своим мнением о том, есть ли со стороны украинского руководства желание дипломатическим путем остановить боевые действия в стране. "Может, руководство Украины и хочет, но не может. Не может по одной причине: потому что сегодня не Зеленский управляет Украиной - пусть он на меня не обижается, это моя точка зрения, - вы там управляете", - сказал Лукашенко сотруднику агентства, штаб-квартира которого расположена в США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/ukraina-1781974027.html

https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, белоруссия, сша, джо байден, владимир путин, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр