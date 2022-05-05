https://ria.ru/20220505/ukraina-1786982184.html
Минобороны показало кадры уничтоженных украинских танков и Су-24М
Минобороны показало кадры уничтоженных украинских танков и Су-24М - РИА Новости, 05.05.2022
Минобороны показало кадры уничтоженных украинских танков и Су-24М
Минобороны России опубликовало видеозапись с уничтоженной украинской военной техникой. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:14
2022-05-05T13:14
2022-05-05T13:14
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
россия
ввс украины
су-24м
т-80бв
су-24
в мире
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеозапись с уничтоженной украинской военной техникой.На кадрах – разрушенный до основания, по всей видимости, в результате детонации боекомплекта, танк Т-80БВ, подбитый Т-64БВ и два уничтоженных бронеавтомобиля "Козак".Кроме того, в опубликованном видео представлены обломки одного из сбитых российскими средствами ПВО бомбардировщика Су-24М ВВС Украины.Ранее в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшую ночь были сбиты в воздухе три украинских самолета – Су-24, истребитель Су-27 и штурмовик Су-25.
https://ria.ru/20220505/ka-52-1786921358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь конашенков, россия, ввс украины, су-24м, т-80бв, су-24, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Минобороны показало кадры уничтоженных украинских танков и Су-24М
Минобороны показало кадры уничтоженных украинских танков и бомбардировщика Су-24М