https://ria.ru/20220505/ukraina-1786982184.html

Минобороны показало кадры уничтоженных украинских танков и Су-24М

Минобороны показало кадры уничтоженных украинских танков и Су-24М - РИА Новости, 05.05.2022

Минобороны показало кадры уничтоженных украинских танков и Су-24М

Минобороны России опубликовало видеозапись с уничтоженной украинской военной техникой. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:14

2022-05-05T13:14

2022-05-05T13:14

обострение ситуации в днр и лнр

игорь конашенков

россия

ввс украины

су-24м

т-80бв

су-24

в мире

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеозапись с уничтоженной украинской военной техникой.На кадрах – разрушенный до основания, по всей видимости, в результате детонации боекомплекта, танк Т-80БВ, подбитый Т-64БВ и два уничтоженных бронеавтомобиля "Козак".Кроме того, в опубликованном видео представлены обломки одного из сбитых российскими средствами ПВО бомбардировщика Су-24М ВВС Украины.Ранее в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшую ночь были сбиты в воздухе три украинских самолета – Су-24, истребитель Су-27 и штурмовик Су-25.

https://ria.ru/20220505/ka-52-1786921358.html

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украина

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Ольга Маркова

игорь конашенков, россия, ввс украины, су-24м, т-80бв, су-24, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)