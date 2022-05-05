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Минобороны показало кадры уничтоженных украинских танков и Су-24М - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786982184.html
Минобороны показало кадры уничтоженных украинских танков и Су-24М
Минобороны показало кадры уничтоженных украинских танков и Су-24М - РИА Новости, 05.05.2022
Минобороны показало кадры уничтоженных украинских танков и Су-24М
Минобороны России опубликовало видеозапись с уничтоженной украинской военной техникой. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:14
2022-05-05T13:14
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
россия
ввс украины
су-24м
т-80бв
су-24
в мире
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеозапись с уничтоженной украинской военной техникой.На кадрах – разрушенный до основания, по всей видимости, в результате детонации боекомплекта, танк Т-80БВ, подбитый Т-64БВ и два уничтоженных бронеавтомобиля "Козак".Кроме того, в опубликованном видео представлены обломки одного из сбитых российскими средствами ПВО бомбардировщика Су-24М ВВС Украины.Ранее в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшую ночь были сбиты в воздухе три украинских самолета – Су-24, истребитель Су-27 и штурмовик Су-25.
https://ria.ru/20220505/ka-52-1786921358.html
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игорь конашенков, россия, ввс украины, су-24м, т-80бв, су-24, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:14 05.05.2022
 
Минобороны показало кадры уничтоженных украинских танков и Су-24М

Минобороны показало кадры уничтоженных украинских танков и бомбардировщика Су-24М

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеозапись с уничтоженной украинской военной техникой.
На кадрах – разрушенный до основания, по всей видимости, в результате детонации боекомплекта, танк Т-80БВ, подбитый Т-64БВ и два уничтоженных бронеавтомобиля "Козак".
Кроме того, в опубликованном видео представлены обломки одного из сбитых российскими средствами ПВО бомбардировщика Су-24М ВВС Украины.
Ранее в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшую ночь были сбиты в воздухе три украинских самолета – Су-24, истребитель Су-27 и штурмовик Су-25.
Ночной налет вертолетов Ка-52 на украинский опорный пункт. Кадры МО РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 09:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало кадры ночного рейда Ка-52 на украинский опорный пункт
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИгорь КонашенковРоссияВВС УкраиныСу-24МТ-80БВСу-24В миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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