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В Кремле призвали фильтровать информацию, поступающую со стороны Украины - РИА Новости, 05.05.2022
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В Кремле призвали фильтровать информацию, поступающую со стороны Украины
В Кремле призвали фильтровать информацию, поступающую со стороны Украины - РИА Новости, 05.05.2022
В Кремле призвали фильтровать информацию, поступающую со стороны Украины
Со стороны Украины идет большое количество лжи, нужно тщательно фильтровать информацию, сказал пресс-секретарь президента РФ Димтрий Песков, комментируя... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:00
2022-05-05T13:05
в мире
украина
мариуполь
донецкая народная республика
дмитрий песков
вооруженные силы рф
россия
александр семенов (батальон "восток")
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Со стороны Украины идет большое количество лжи, нужно тщательно фильтровать информацию, сказал пресс-секретарь президента РФ Димтрий Песков, комментируя сообщения о прорыве российских военных на территорию завода "Азовсталь".Его попросили прокмментировать сообщения украинской стороны о том, что российские войска прорвались на территорию завода."Украинская сторона, тем более те, кто укрывается там, на территории завода, они хорошо известны тем, что они производят огромое количество лжи и фейков на постоянной основе. Поэтому их информацию, которая от них исходит, нужно самым тщательным образом фильтровать. Вы были свидетелями: публично президент и главнокомандующий дал приказ воздержаться от штурма. Каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивалось", - сказал Песков журналистам.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.
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украина
мариуполь
донецкая народная республика
россия
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в мире, украина, мариуполь, донецкая народная республика, дмитрий песков, вооруженные силы рф, россия, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков
13:00 05.05.2022 (обновлено: 13:05 05.05.2022)
 
В Кремле призвали фильтровать информацию, поступающую со стороны Украины

Песков: со стороны Украины идет большое количество лжи, надо фильтровать информацию

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий морской пехоты ВС РФ в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий морской пехоты ВС РФ в районе металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий морской пехоты ВС РФ в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Со стороны Украины идет большое количество лжи, нужно тщательно фильтровать информацию, сказал пресс-секретарь президента РФ Димтрий Песков, комментируя сообщения о прорыве российских военных на территорию завода "Азовсталь".
Его попросили прокмментировать сообщения украинской стороны о том, что российские войска прорвались на территорию завода.
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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"Украинская сторона, тем более те, кто укрывается там, на территории завода, они хорошо известны тем, что они производят огромое количество лжи и фейков на постоянной основе. Поэтому их информацию, которая от них исходит, нужно самым тщательным образом фильтровать. Вы были свидетелями: публично президент и главнокомандующий дал приказ воздержаться от штурма. Каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивалось", - сказал Песков журналистам.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.
 
В миреУкраинаМариупольДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковВооруженные силы РФРоссияАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь Конашенков
 
 
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