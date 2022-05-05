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Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 54 украинских националиста - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786929798.html
Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 54 украинских националиста
Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 54 украинских националиста - РИА Новости, 05.05.2022
Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 54 украинских националиста
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 54 украинских националистов. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:41
2022-05-05T10:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 54 украинских националистов."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 54 украинских националиста, две огневые позиции 120 и 82-мм миномётов, один танк, три бронетранспортёра и одно грузовое транспортное средство. Захвачены две 122-мм самоходные артиллерийские установки и одна БМП", - сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786929012.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, владимир путин, донецкая народная республика
10:41 05.05.2022 (обновлено: 10:50 05.05.2022)
 
Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 54 украинских националиста

Народная милиция ДНР: за прошедшие сутки ликвидированы 54 украинских националиста

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие народной милиции ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 54 украинских националистов.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 54 украинских националиста, две огневые позиции 120 и 82-мм миномётов, один танк, три бронетранспортёра и одно грузовое транспортное средство. Захвачены две 122-мм самоходные артиллерийские установки и одна БМП", - сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 10:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российская артиллерия за ночь уничтожила более 600 украинских националистов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВладимир ПутинДонецкая Народная Республика
 
 
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