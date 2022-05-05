https://ria.ru/20220505/ukraina-1786929012.html
Российская артиллерия за ночь уничтожила более 600 украинских националистов
Российская артиллерия за ночь уничтожила более 600 украинских националистов - РИА Новости, 05.05.2022
Российская артиллерия за ночь уничтожила более 600 украинских националистов
Артиллерия Вооруженных сил России в течение ночи уничтожила 32 украинских пункта управления, пять складов, более 600 националистов и 61 единицу техники, заявил... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:37
2022-05-05T10:37
2022-05-05T14:37
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774999131_0:0:1847:1040_1920x0_80_0_0_e8938a69a66339b7fd93a99921f8fd82.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Артиллерия Вооруженных сил России в течение ночи уничтожила 32 украинских пункта управления, пять складов, более 600 националистов и 61 единицу техники, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Артиллерийскими подразделениями поражены 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 403 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиция украинской артиллерии. Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники", - сообщил он.
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786926902.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774999131_182:0:1622:1080_1920x0_80_0_0_bfbd43d9b2c5910a5ee3e1841ba4e905.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, игорь конашенков
10:37 05.05.2022 (обновлено: 14:37 05.05.2022)
Российская артиллерия за ночь уничтожила более 600 украинских националистов
Минобороны: российские артиллеристы за ночь уничтожили более 600 украинских националистов