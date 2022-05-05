https://ria.ru/20220505/ukraina-1786929012.html

Российская артиллерия за ночь уничтожила более 600 украинских националистов

Российская артиллерия за ночь уничтожила более 600 украинских националистов - РИА Новости, 05.05.2022

Российская артиллерия за ночь уничтожила более 600 украинских националистов

Артиллерия Вооруженных сил России в течение ночи уничтожила 32 украинских пункта управления, пять складов, более 600 националистов и 61 единицу техники, заявил... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:37

2022-05-05T10:37

2022-05-05T14:37

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774999131_0:0:1847:1040_1920x0_80_0_0_e8938a69a66339b7fd93a99921f8fd82.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Артиллерия Вооруженных сил России в течение ночи уничтожила 32 украинских пункта управления, пять складов, более 600 националистов и 61 единицу техники, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Артиллерийскими подразделениями поражены 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 403 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиция украинской артиллерии. Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники", - сообщил он.

https://ria.ru/20220505/ukraina-1786926902.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, игорь конашенков