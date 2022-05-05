https://ria.ru/20220505/ukraina-1786927518.html
ВС России уничтожили четыре района сосредоточения сил ВСУ
ВС России уничтожили четыре района сосредоточения сил ВСУ - РИА Новости, 05.05.2022
ВС России уничтожили четыре района сосредоточения сил ВСУ
Вооруженные силы РФ уничтожили 4 района сосредоточения силы и техники противника в районе Краматорска, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:31
2022-05-05T10:31
2022-05-05T11:00
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
краматорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786854750_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_1ce12ab50526f9192045159eedc00768.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили 4 района сосредоточения силы и техники противника в районе Краматорска, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что поражён передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады Украины, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска.
https://ria.ru/20220505/minoborony-1786928849.html
украина
россия
краматорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786854750_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8bf8c913b86b0ad8daea332107c0a3f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), краматорск
10:31 05.05.2022 (обновлено: 11:00 05.05.2022)
ВС России уничтожили четыре района сосредоточения сил ВСУ
МО РФ: уничтожено 4 района сосредоточения силы и техники противника в районе Краматорска