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ВС России уничтожили четыре района сосредоточения сил ВСУ - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786927518.html
ВС России уничтожили четыре района сосредоточения сил ВСУ
ВС России уничтожили четыре района сосредоточения сил ВСУ - РИА Новости, 05.05.2022
ВС России уничтожили четыре района сосредоточения сил ВСУ
Вооруженные силы РФ уничтожили 4 района сосредоточения силы и техники противника в районе Краматорска, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:31
2022-05-05T11:00
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили 4 района сосредоточения силы и техники противника в районе Краматорска, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что поражён передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады Украины, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска.
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украина
россия
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украина, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), краматорск
10:31 05.05.2022 (обновлено: 11:00 05.05.2022)
 
ВС России уничтожили четыре района сосредоточения сил ВСУ

МО РФ: уничтожено 4 района сосредоточения силы и техники противника в районе Краматорска

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ"
Зенитный ракетный комплекс Бук-МЗ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили 4 района сосредоточения силы и техники противника в районе Краматорска, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что поражён передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады Украины, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска.
Конашенков: ВС России уничтожена авиационная техника на военном аэродроме Канатово - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Российские силы уничтожили авиатехнику ВСУ в районе Кировограда
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Краматорск
 
 
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