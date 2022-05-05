https://ria.ru/20220505/ukraina-1786927518.html

ВС России уничтожили четыре района сосредоточения сил ВСУ

ВС России уничтожили четыре района сосредоточения сил ВСУ - РИА Новости, 05.05.2022

ВС России уничтожили четыре района сосредоточения сил ВСУ

Вооруженные силы РФ уничтожили 4 района сосредоточения силы и техники противника в районе Краматорска, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:31

2022-05-05T10:31

2022-05-05T11:00

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

краматорск

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили 4 района сосредоточения силы и техники противника в районе Краматорска, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что поражён передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады Украины, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска.

https://ria.ru/20220505/minoborony-1786928849.html

украина

россия

краматорск

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украина, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), краматорск