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Российская авиация поразила 93 района сосредоточения силы и техники ВСУ - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786927271.html
Российская авиация поразила 93 района сосредоточения силы и техники ВСУ
Российская авиация поразила 93 района сосредоточения силы и техники ВСУ - РИА Новости, 05.05.2022
Российская авиация поразила 93 района сосредоточения силы и техники ВСУ
Оперативно-тактическая авиация ВКС России за минувшую ночь поразила 93 района сосредоточения живой силы и боевой техники украинских войск, заявил в четверг... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:30
2022-05-05T14:36
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
войска воздушно-космической обороны
игорь конашенков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России за минувшую ночь поразила 93 района сосредоточения живой силы и боевой техники украинских войск, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал он на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786926902.html
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, войска воздушно-космической обороны, игорь конашенков
10:30 05.05.2022 (обновлено: 14:36 05.05.2022)
 
Российская авиация поразила 93 района сосредоточения силы и техники ВСУ

Российская авиация за ночь поразила 93 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ

© РИА НовостиУдарный вертолет Ка-52 ВКС России на Харьковском направлении
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на Харьковском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России за минувшую ночь поразила 93 района сосредоточения живой силы и боевой техники украинских войск, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал он на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДонбассВойска воздушно-космической обороныИгорь Конашенков
 
 
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