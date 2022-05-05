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Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786926902.html
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников - РИА Новости, 05.05.2022
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников
Российские системы ПВО сбили три самолета ВВС Украины и 14 беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:27
2022-05-05T14:36
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
су-24
су-27
су-25
херсонская область
игорь конашенков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили три самолета ВВС Украины и 14 беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области", — сказал он на брифинге.Среди ликвидированных БПЛА был "Байрактар-ТБ2".Также удалось перехватить два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" в районе населенных пунктов Тарасовка и Васильевка, добавил Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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безопасность, украина, су-24, су-27, су-25, херсонская область , игорь конашенков, вооруженные силы украины
10:27 05.05.2022 (обновлено: 14:36 05.05.2022)
 
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников

Минобороны сообщило о сбитых на Украине самолетах Су-24, Су-27 и Су-25 и 14 беспилотниках

© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили три самолета ВВС Украины и 14 беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области", — сказал он на брифинге.
Среди ликвидированных БПЛА был "Байрактар-ТБ2".

Также удалось перехватить два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" в районе населенных пунктов Тарасовка и Васильевка, добавил Конашенков.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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