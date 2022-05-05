10:14 05.05.2022 (обновлено: 10:24 05.05.2022)
На Украине арестовали счета предприятий родственников Медведчука и Козака
ГБР Украины: суд арестовал счета предприятий, принадлежащих родным Медведчука и Козака
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Суд на Украине арестовал корпоративные права и счета предприятий, которые принадлежат родственникам украинских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака, сообщает госбюро расследований (ГБР) Украины на своем сайте.
"По инициативе ГБР суд наложил арест на корпоративные права и счета субъектов хозяйствования, принадлежащих родственникам народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. На арестованных счетах находилось более 40 миллионов гривен (1 миллион 372 тысячи долларов)", - говорится в сообщении ведомства.
По информации ведомства, сотрудники ГБР в среду провели очередные обыски шести объектов, расположенных в Киевской и Львовской областях. Родственники Медведчука и Козака, как заявляет ГБР, являются субъектами уголовного производства о незаконной добыче песка. Во время обысков были изъяты ценные картины, предметы антиквариата, другие драгоценности.
Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.