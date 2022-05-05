https://ria.ru/20220505/ukraina-1786924843.html

На Украине арестовали счета предприятий родственников Медведчука и Козака

На Украине арестовали счета предприятий родственников Медведчука и Козака - РИА Новости, 05.05.2022

На Украине арестовали счета предприятий родственников Медведчука и Козака

Суд на Украине арестовал корпоративные права и счета предприятий, которые принадлежат родственникам украинских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака,... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:14

2022-05-05T10:14

2022-05-05T10:24

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виктор медведчук

тарас козак

государственное бюро расследований украины

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Суд на Украине арестовал корпоративные права и счета предприятий, которые принадлежат родственникам украинских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака, сообщает госбюро расследований (ГБР) Украины на своем сайте."По инициативе ГБР суд наложил арест на корпоративные права и счета субъектов хозяйствования, принадлежащих родственникам народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. На арестованных счетах находилось более 40 миллионов гривен (1 миллион 372 тысячи долларов)", - говорится в сообщении ведомства.По информации ведомства, сотрудники ГБР в среду провели очередные обыски шести объектов, расположенных в Киевской и Львовской областях. Родственники Медведчука и Козака, как заявляет ГБР, являются субъектами уголовного производства о незаконной добыче песка. Во время обысков были изъяты ценные картины, предметы антиквариата, другие драгоценности.Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.

https://ria.ru/20220428/domrabotnitsa-1786005237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, виктор медведчук, тарас козак, государственное бюро расследований украины