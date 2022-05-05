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Украинский военнопленный рассказал о просроченном вооружении НАТО
Украинский военнопленный рассказал о просроченном вооружении НАТО - РИА Новости, 05.05.2022
Украинский военнопленный рассказал о просроченном вооружении НАТО
ПТРК Javelin и британские гранатометы NLAW поставлялись с истекшими сроками хранения и в большинстве давали осечки, рассказал попавший в плен украинский военный РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:39
2022-05-05T09:39
2022-05-05T10:04
обострение ситуации в днр и лнр
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javelin (птрк)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. ПТРК Javelin и британские гранатометы NLAW поставлялись с истекшими сроками хранения и в большинстве давали осечки, рассказал попавший в плен украинский военный в видео, опубликованном МО РФ."Военная помощь от Соединенных Штатов Америки, на мой взгляд, была слишком перехвалена, потому что хваленые ПТУР и гранатометы их Javelin и NLAW, которые были очень сильно разрекламированы, показали себя на практике такими, какими они были на самом деле. Были осечки: стреляют обычно один из четырех где то, и то бывают неразрывы, либо вообще в 50 метрах разрывались, не долетая до цели. То есть были большинство такие, у которых были аккумуляторы просрочены, даже большинство партий были указаны года, у которых поистекали сроки годности", - отметил пленный.По его словам, обучение на эти образцы оружия происходило теоретически на полигонах. "В основном были осечки на практических учениях, но так как нам это по-быстрому все показывали, особо вникать не доводилось. Мы в боевых условиях их не испытывали, и на эти осечки мало кто обращал внимание, никто так не понимал особо принципы этих осечек", - добавил он.
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786628540.html
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Украинский военнопленный рассказал о поставках просроченного вооружения от НАТО
ПТРК Javelin и британские гранатометы NLAW поставлялись с истекшими сроками хранения и в большинстве давали осечки, рассказал попавший в плен украинский военный в видео, опубликованном МО РФ.
2022-05-05T09:39
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, javelin (птрк), вооруженные силы украины, донбасс
09:39 05.05.2022 (обновлено: 10:04 05.05.2022)
Украинский военнопленный рассказал о просроченном вооружении НАТО
Попавший в плен украинский военный рассказал о просроченных гранатометах Javelin и NLAW