Рейтинг@Mail.ru
Украинский военнопленный рассказал о применении в ВСУ боевых наркотиков - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786913971.html
Украинский военнопленный рассказал о применении в ВСУ боевых наркотиков
Украинский военнопленный рассказал о применении в ВСУ боевых наркотиков - РИА Новости, 05.05.2022
Украинский военнопленный рассказал о применении в ВСУ боевых наркотиков
Националистические вооруженные формирования Украины применяют боевые наркотики, которые убирают страх перед атакой, сообщил в видео Минобороны РФ попавший в... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:08
2022-05-05T10:55
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786923801_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9dd3047f585ee0519a0bc56050336fe.jpg
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Националистические вооруженные формирования Украины применяют боевые наркотики, которые убирают страх перед атакой, сообщил в видео Минобороны РФ попавший в плен военнослужащий батальона территориальной обороны "Донбасс"."Могу рассказать про один препарат - тефедрин. Поставляли нам его волонтеры. Употребляли мы его непосредственно перед боем. После чего у нас пропадал вообще страх и все такое. Мы могли идти в бой спокойно, не боясь вообще ничего. После чего мы вели бои", - сказал он.Военнопленный добавил, что больше всего эти наркотики употребляли так называемые добровольческие батальоны "Азов" (против его боевиков в РФ заведено уголовное дело), "Айдар", "Донбасс".Он также отметил, что после приема препарата начинались сильные "ломки", появлялись страх и слабость, затем военнослужащие приходили в себя.
https://ria.ru/20220501/ukraina-1786443301.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Пропадал страх": украинский военнопленный рассказал о применении в войсках наркотиков
"Пропадал страх": украинский военнопленный рассказал о применении в войсках наркотиков
2022-05-05T09:08
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786923801_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e1a40dec768a942117b7f7cf69795666.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, вооруженные силы украины, в мире
09:08 05.05.2022 (обновлено: 10:55 05.05.2022)
 
Украинский военнопленный рассказал о применении в ВСУ боевых наркотиков

Украинский военнопленный рассказал о применении в ВСУ боевых наркотиков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Националистические вооруженные формирования Украины применяют боевые наркотики, которые убирают страх перед атакой, сообщил в видео Минобороны РФ попавший в плен военнослужащий батальона территориальной обороны "Донбасс".
"Могу рассказать про один препарат - тефедрин. Поставляли нам его волонтеры. Употребляли мы его непосредственно перед боем. После чего у нас пропадал вообще страх и все такое. Мы могли идти в бой спокойно, не боясь вообще ничего. После чего мы вели бои", - сказал он.
Военнопленный добавил, что больше всего эти наркотики употребляли так называемые добровольческие батальоны "Азов" (против его боевиков в РФ заведено уголовное дело), "Айдар", "Донбасс".
Он также отметил, что после приема препарата начинались сильные "ломки", появлялись страх и слабость, затем военнослужащие приходили в себя.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 13:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сдавшийся украинский военный рассказал, как их бросило командование
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала