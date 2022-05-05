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Украинский военнопленный рассказал о применении в ВСУ боевых наркотиков
Украинский военнопленный рассказал о применении в ВСУ боевых наркотиков - РИА Новости, 05.05.2022
Украинский военнопленный рассказал о применении в ВСУ боевых наркотиков
Националистические вооруженные формирования Украины применяют боевые наркотики, которые убирают страх перед атакой, сообщил в видео Минобороны РФ попавший в... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:08
2022-05-05T09:08
2022-05-05T10:55
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Националистические вооруженные формирования Украины применяют боевые наркотики, которые убирают страх перед атакой, сообщил в видео Минобороны РФ попавший в плен военнослужащий батальона территориальной обороны "Донбасс"."Могу рассказать про один препарат - тефедрин. Поставляли нам его волонтеры. Употребляли мы его непосредственно перед боем. После чего у нас пропадал вообще страх и все такое. Мы могли идти в бой спокойно, не боясь вообще ничего. После чего мы вели бои", - сказал он.Военнопленный добавил, что больше всего эти наркотики употребляли так называемые добровольческие батальоны "Азов" (против его боевиков в РФ заведено уголовное дело), "Айдар", "Донбасс".Он также отметил, что после приема препарата начинались сильные "ломки", появлялись страх и слабость, затем военнослужащие приходили в себя.
https://ria.ru/20220501/ukraina-1786443301.html
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"Пропадал страх": украинский военнопленный рассказал о применении в войсках наркотиков
"Пропадал страх": украинский военнопленный рассказал о применении в войсках наркотиков
2022-05-05T09:08
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украина, россия, вооруженные силы украины, в мире
09:08 05.05.2022 (обновлено: 10:55 05.05.2022)
Украинский военнопленный рассказал о применении в ВСУ боевых наркотиков
Украинский военнопленный рассказал о применении в ВСУ боевых наркотиков