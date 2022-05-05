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Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский решил сдать большую часть Украины - РИА Новости, 05.05.2022
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Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский решил сдать большую часть Украины
Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский решил сдать большую часть Украины - РИА Новости, 05.05.2022
Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский решил сдать большую часть Украины
Президент Украины Владимир Зеленский решил отказаться от попыток сохранить в составе страны южные, восточные и центральные регионы, заявил экс-депутат Рады Илья РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T01:57
2022-05-05T01:57
в мире
украина
киев
мариуполь
владимир зеленский
илья кива
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский решил отказаться от попыток сохранить в составе страны южные, восточные и центральные регионы, заявил экс-депутат Рады Илья Кива в Telegram.По мнению бывшего парламентария, воинственные и категоричные заявления, звучащие из Киева, доказывают, что глава государства не заинтересован в мирном решении сложившейся ситуации, так как решил создать "прозападную Украину" на части территории бывшей советской республики.Политик отметил, что действия украинских властей сейчас направлены на нанесения максимального ущерба инфраструктуре городов и промышленным объектам, которые Киев уже не планирует контролировать. В качестве примера Кива привел ситуацию в Мариуполе.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/vengriya-1786704057.html
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в мире, украина, киев, мариуполь, владимир зеленский, илья кива
01:57 05.05.2022
 
Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский решил сдать большую часть Украины

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский отказался от попыток удержать юг, восток и центр Украины

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский решил отказаться от попыток сохранить в составе страны южные, восточные и центральные регионы, заявил экс-депутат Рады Илья Кива в Telegram.
По мнению бывшего парламентария, воинственные и категоричные заявления, звучащие из Киева, доказывают, что глава государства не заинтересован в мирном решении сложившейся ситуации, так как решил создать "прозападную Украину" на части территории бывшей советской республики.
"Зеленскому наоборот нужны ожесточенные бои и максимальное количество жертв, для того, чтоб оправдать новый план. Украинское руководство больше не интересует сохранность жизней и прекращения боевых действий на востоке и юге, а в последствии и в центре страны, они их уже списали. И Киев тоже", — написал Кива.
Политик отметил, что действия украинских властей сейчас направлены на нанесения максимального ущерба инфраструктуре городов и промышленным объектам, которые Киев уже не планирует контролировать. В качестве примера Кива привел ситуацию в Мариуполе.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Указатели с надписями на венгерском в Закарпатье - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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В миреУкраинаКиевМариупольВладимир ЗеленскийИлья Кива
 
 
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