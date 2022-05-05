https://ria.ru/20220505/ukraina-1786899247.html

Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский решил сдать большую часть Украины

Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский решил сдать большую часть Украины - РИА Новости, 05.05.2022

Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский решил сдать большую часть Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил отказаться от попыток сохранить в составе страны южные, восточные и центральные регионы, заявил экс-депутат Рады Илья РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T01:57

2022-05-05T01:57

2022-05-05T01:57

в мире

украина

киев

мариуполь

владимир зеленский

илья кива

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский решил отказаться от попыток сохранить в составе страны южные, восточные и центральные регионы, заявил экс-депутат Рады Илья Кива в Telegram.По мнению бывшего парламентария, воинственные и категоричные заявления, звучащие из Киева, доказывают, что глава государства не заинтересован в мирном решении сложившейся ситуации, так как решил создать "прозападную Украину" на части территории бывшей советской республики.Политик отметил, что действия украинских властей сейчас направлены на нанесения максимального ущерба инфраструктуре городов и промышленным объектам, которые Киев уже не планирует контролировать. В качестве примера Кива привел ситуацию в Мариуполе.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/vengriya-1786704057.html

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в мире, украина, киев, мариуполь, владимир зеленский, илья кива