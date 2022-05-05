https://ria.ru/20220505/turisty-1787029838.html
К поиску пропавших на Ладоге туристов привлекли водолазов
К поиску пропавших на Ладоге туристов привлекли водолазов - РИА Новости, 05.05.2022
К поиску пропавших на Ладоге туристов привлекли водолазов
Для поиска пропавших на Ладожском озере троих туристов из Санкт-Петербурга привлекли водолазов, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:05
2022-05-05T16:05
2022-05-05T16:05
туризм
происшествия
ладожское озеро
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сортавала
новости - туризм
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149689/74/1496897417_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_3b558d666c53f138c18126813b66cafa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Для поиска пропавших на Ладожском озере троих туристов из Санкт-Петербурга привлекли водолазов, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков."На месте работают спасатели, сотрудники Лахденпохской ГИМС, водолазная группа. Накануне поднимали в воздух вертолет МЧС из Санкт-Петербурга. Сегодня обследование береговой линии и акватории продолжаем с беспилотника", — написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он также отметил, что пока что удалось найти только байдарку. "К сожалению, иных результатов поиски пока не принесли", — сказал глава Карелии.Ранее сообщалось, что последний раз туристы выходили на связь 3 мая. 30 апреля они отправились в акваторию Ладожского озера и до настоящего времени не вернулись.
https://ria.ru/20220505/proverka-1786986065.html
ладожское озеро
сортавала
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149689/74/1496897417_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_cdc11878b507ea7089be8bd616ae1393.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ладожское озеро, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сортавала, новости - туризм, туризм, туристы, республика карелия
К поиску пропавших на Ладоге туристов привлекли водолазов
К поиску пропавших на Ладожском озере туристов из Петербурга привлекли водолазов