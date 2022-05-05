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К поиску пропавших на Ладоге туристов привлекли водолазов

К поиску пропавших на Ладоге туристов привлекли водолазов - РИА Новости, 05.05.2022

К поиску пропавших на Ладоге туристов привлекли водолазов

Для поиска пропавших на Ладожском озере троих туристов из Санкт-Петербурга привлекли водолазов, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T16:05

2022-05-05T16:05

2022-05-05T16:05

туризм

происшествия

ладожское озеро

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Для поиска пропавших на Ладожском озере троих туристов из Санкт-Петербурга привлекли водолазов, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков."На месте работают спасатели, сотрудники Лахденпохской ГИМС, водолазная группа. Накануне поднимали в воздух вертолет МЧС из Санкт-Петербурга. Сегодня обследование береговой линии и акватории продолжаем с беспилотника", — написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он также отметил, что пока что удалось найти только байдарку. "К сожалению, иных результатов поиски пока не принесли", — сказал глава Карелии.Ранее сообщалось, что последний раз туристы выходили на связь 3 мая. 30 апреля они отправились в акваторию Ладожского озера и до настоящего времени не вернулись.

https://ria.ru/20220505/proverka-1786986065.html

ладожское озеро

сортавала

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

происшествия, ладожское озеро, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сортавала, новости - туризм, туризм, туристы, республика карелия