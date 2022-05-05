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К поиску пропавших на Ладоге туристов привлекли водолазов - РИА Новости, 05.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220505/turisty-1787029838.html
К поиску пропавших на Ладоге туристов привлекли водолазов
К поиску пропавших на Ладоге туристов привлекли водолазов - РИА Новости, 05.05.2022
К поиску пропавших на Ладоге туристов привлекли водолазов
Для поиска пропавших на Ладожском озере троих туристов из Санкт-Петербурга привлекли водолазов, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:05
2022-05-05T16:05
туризм
происшествия
ладожское озеро
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сортавала
новости - туризм
туризм
туристы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Для поиска пропавших на Ладожском озере троих туристов из Санкт-Петербурга привлекли водолазов, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков."На месте работают спасатели, сотрудники Лахденпохской ГИМС, водолазная группа. Накануне поднимали в воздух вертолет МЧС из Санкт-Петербурга. Сегодня обследование береговой линии и акватории продолжаем с беспилотника", — написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он также отметил, что пока что удалось найти только байдарку. "К сожалению, иных результатов поиски пока не принесли", — сказал глава Карелии.Ранее сообщалось, что последний раз туристы выходили на связь 3 мая. 30 апреля они отправились в акваторию Ладожского озера и до настоящего времени не вернулись.
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ладожское озеро
сортавала
республика карелия
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происшествия, ладожское озеро, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сортавала, новости - туризм, туризм, туристы, республика карелия
16:05 05.05.2022
 
К поиску пропавших на Ладоге туристов привлекли водолазов

К поиску пропавших на Ладожском озере туристов из Петербурга привлекли водолазов

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017
 Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / МЧС РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Для поиска пропавших на Ладожском озере троих туристов из Санкт-Петербурга привлекли водолазов, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
"На месте работают спасатели, сотрудники Лахденпохской ГИМС, водолазная группа. Накануне поднимали в воздух вертолет МЧС из Санкт-Петербурга. Сегодня обследование береговой линии и акватории продолжаем с беспилотника", — написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он также отметил, что пока что удалось найти только байдарку. "К сожалению, иных результатов поиски пока не принесли", — сказал глава Карелии.
Ранее сообщалось, что последний раз туристы выходили на связь 3 мая. 30 апреля они отправились в акваторию Ладожского озера и до настоящего времени не вернулись.
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ТуризмПроисшествияЛадожское озероМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СортавалаНовости - ТуризмТуризмтуристыРеспублика Карелия
 
 
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