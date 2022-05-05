https://ria.ru/20220505/turisty-1786976273.html

Спасатели ищут троих туристов, пропавших на Ладожском озере

Спасатели ищут троих туристов, пропавших на Ладожском озере - РИА Новости, 05.05.2022

Спасатели ищут троих туристов, пропавших на Ладожском озере

Спасатели в Карелии ищут жителей Санкт-Петербурга, которые отправились на байдарке в акваторию Ладожского озера и до сих пор не вернулись, сообщает региональное РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:34

2022-05-05T13:34

2022-05-05T13:34

туризм

лахденпохский район

происшествия

новости - туризм

республика карелия

ладожское озеро

туризм

туристы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Спасатели в Карелии ищут жителей Санкт-Петербурга, которые отправились на байдарке в акваторию Ладожского озера и до сих пор не вернулись, сообщает региональное ГУМЧС.По данным ведомства, трое жителей северной столицы выехали из поселка Вятиккя Лахденпохского района Карелии 30 апреля."Последний раз выходили на связь 3 мая, в 13.46 3 мая", — отмечают в ГУМЧС. Уточняется, что сейчас в регионе проводятся поисково-спасательные работы.

https://ria.ru/20220504/irak-1786830555.html

лахденпохский район

республика карелия

ладожское озеро

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

лахденпохский район, происшествия, новости - туризм, республика карелия, ладожское озеро, туризм, туристы