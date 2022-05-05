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Спасатели ищут троих туристов, пропавших на Ладожском озере - РИА Новости, 05.05.2022
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Туризм
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Спасатели ищут троих туристов, пропавших на Ладожском озере
Спасатели ищут троих туристов, пропавших на Ладожском озере - РИА Новости, 05.05.2022
Спасатели ищут троих туристов, пропавших на Ладожском озере
Спасатели в Карелии ищут жителей Санкт-Петербурга, которые отправились на байдарке в акваторию Ладожского озера и до сих пор не вернулись, сообщает региональное РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:34
2022-05-05T13:34
туризм
лахденпохский район
происшествия
новости - туризм
республика карелия
ладожское озеро
туризм
туристы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Спасатели в Карелии ищут жителей Санкт-Петербурга, которые отправились на байдарке в акваторию Ладожского озера и до сих пор не вернулись, сообщает региональное ГУМЧС.По данным ведомства, трое жителей северной столицы выехали из поселка Вятиккя Лахденпохского района Карелии 30 апреля."Последний раз выходили на связь 3 мая, в 13.46 3 мая", — отмечают в ГУМЧС. Уточняется, что сейчас в регионе проводятся поисково-спасательные работы.
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лахденпохский район
республика карелия
ладожское озеро
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лахденпохский район, происшествия, новости - туризм, республика карелия, ладожское озеро, туризм, туристы
13:34 05.05.2022
 
Спасатели ищут троих туристов, пропавших на Ладожском озере

Спасатели в Карелии ищут троих туристов из Петербурга, пропавших на Ладожском озере

© Depositphotos / AnatolErДомик на Ладожском озере в Карелии
Домик на Ладожском озере в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Depositphotos / AnatolEr
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Спасатели в Карелии ищут жителей Санкт-Петербурга, которые отправились на байдарке в акваторию Ладожского озера и до сих пор не вернулись, сообщает региональное ГУМЧС.
По данным ведомства, трое жителей северной столицы выехали из поселка Вятиккя Лахденпохского района Карелии 30 апреля.
"Последний раз выходили на связь 3 мая, в 13.46 3 мая", — отмечают в ГУМЧС.
Уточняется, что сейчас в регионе проводятся поисково-спасательные работы.
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