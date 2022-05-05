https://ria.ru/20220505/turisty-1786976273.html
Спасатели ищут троих туристов, пропавших на Ладожском озере
Спасатели ищут троих туристов, пропавших на Ладожском озере - РИА Новости, 05.05.2022
Спасатели ищут троих туристов, пропавших на Ладожском озере
Спасатели в Карелии ищут жителей Санкт-Петербурга, которые отправились на байдарке в акваторию Ладожского озера и до сих пор не вернулись, сообщает региональное РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:34
2022-05-05T13:34
2022-05-05T13:34
туризм
лахденпохский район
происшествия
новости - туризм
республика карелия
ладожское озеро
туризм
туристы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Спасатели в Карелии ищут жителей Санкт-Петербурга, которые отправились на байдарке в акваторию Ладожского озера и до сих пор не вернулись, сообщает региональное ГУМЧС.По данным ведомства, трое жителей северной столицы выехали из поселка Вятиккя Лахденпохского района Карелии 30 апреля."Последний раз выходили на связь 3 мая, в 13.46 3 мая", — отмечают в ГУМЧС. Уточняется, что сейчас в регионе проводятся поисково-спасательные работы.
https://ria.ru/20220504/irak-1786830555.html
лахденпохский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лахденпохский район, происшествия, новости - туризм, республика карелия, ладожское озеро, туризм, туристы
Спасатели ищут троих туристов, пропавших на Ладожском озере
Спасатели в Карелии ищут троих туристов из Петербурга, пропавших на Ладожском озере
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Спасатели в Карелии ищут жителей Санкт-Петербурга, которые отправились на байдарке в акваторию Ладожского озера и до сих пор не вернулись, сообщает региональное ГУМЧС.
По данным ведомства, трое жителей северной столицы выехали из поселка Вятиккя Лахденпохского района Карелии 30 апреля.
"Последний раз выходили на связь 3 мая, в 13.46 3 мая", — отмечают в ГУМЧС.
Уточняется, что сейчас в регионе проводятся поисково-спасательные работы.