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Экономист назвал товары, которые подешевеют вслед за долларом - РИА Новости, 05.05.2022
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Экономист назвал товары, которые подешевеют вслед за долларом
Экономист назвал товары, которые подешевеют вслед за долларом - РИА Новости, 05.05.2022
Экономист назвал товары, которые подешевеют вслед за долларом
Многие товары сейчас дороже, чем в начале февраля, не более чем на четверть, но это не касается товарных групп, где налицо дефицит из-за ухода производителей с... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T01:15
2022-05-05T01:15
экономика
россия
николай переславский
cms institute
покупка
продажа
рубль
доллар
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Многие товары сейчас дороже, чем в начале февраля, не более чем на четверть, но это не касается товарных групп, где налицо дефицит из-за ухода производителей с российского рынка, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Многие считают, что цены застыли на отметках, которых достигли в период обвала рубля, но это не так, утверждает он.Прежде всего это автозапчасти, строительная техника и отделочные материалы, некоторые лекарственные средства, комплектующих для компьютеров, отдельное сетевое оборудование, добавил собеседник агентства.Он напомнил, что по мере укрепления рубля несколько позиций подешевели — это касается, к примеру, смартфонов. Дальнейшее снижение цен зависит от того, как будет отлажен параллельный импорт — если товары будут ввозить по “серым” схемам, дисконт к текущим ценам может составить до 30 процентов.
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экономика, россия, николай переславский, cms institute, покупка, продажа, рубль, доллар, смартфоны
01:15 05.05.2022
 
Экономист назвал товары, которые подешевеют вслед за долларом

Экономист Переславский: из-за укрепления рубля цены на смартфоны начали падать

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПокупательница в магазине бытовой техники и электроники
Покупательница в магазине бытовой техники и электроники - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Покупательница в магазине бытовой техники и электроники. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Многие товары сейчас дороже, чем в начале февраля, не более чем на четверть, но это не касается товарных групп, где налицо дефицит из-за ухода производителей с российского рынка, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Многие считают, что цены застыли на отметках, которых достигли в период обвала рубля, но это не так, утверждает он.
Прежде всего это автозапчасти, строительная техника и отделочные материалы, некоторые лекарственные средства, комплектующих для компьютеров, отдельное сетевое оборудование, добавил собеседник агентства.

“Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так”, — объяснил Переславский.

Он напомнил, что по мере укрепления рубля несколько позиций подешевели — это касается, к примеру, смартфонов. Дальнейшее снижение цен зависит от того, как будет отлажен параллельный импорт — если товары будут ввозить по “серым” схемам, дисконт к текущим ценам может составить до 30 процентов.
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ЭкономикаРоссияНиколай ПереславскийCMS InstituteПокупкаПродажаРубльДолларСмартфоны
 
 
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