Экономист назвал товары, которые подешевеют вслед за долларом
Экономист Переславский: из-за укрепления рубля цены на смартфоны начали падать
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПокупательница в магазине бытовой техники и электроники
Покупательница в магазине бытовой техники и электроники. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Многие товары сейчас дороже, чем в начале февраля, не более чем на четверть, но это не касается товарных групп, где налицо дефицит из-за ухода производителей с российского рынка, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Многие считают, что цены застыли на отметках, которых достигли в период обвала рубля, но это не так, утверждает он.
Прежде всего это автозапчасти, строительная техника и отделочные материалы, некоторые лекарственные средства, комплектующих для компьютеров, отдельное сетевое оборудование, добавил собеседник агентства.
“Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так”, — объяснил Переславский.
Он напомнил, что по мере укрепления рубля несколько позиций подешевели — это касается, к примеру, смартфонов. Дальнейшее снижение цен зависит от того, как будет отлажен параллельный импорт — если товары будут ввозить по “серым” схемам, дисконт к текущим ценам может составить до 30 процентов.