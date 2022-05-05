https://ria.ru/20220505/tseny-1786895895.html

Экономист назвал товары, которые подешевеют вслед за долларом

Экономист назвал товары, которые подешевеют вслед за долларом - РИА Новости, 05.05.2022

Экономист назвал товары, которые подешевеют вслед за долларом

Многие товары сейчас дороже, чем в начале февраля, не более чем на четверть, но это не касается товарных групп, где налицо дефицит из-за ухода производителей с... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T01:15

2022-05-05T01:15

2022-05-05T01:15

экономика

россия

николай переславский

cms institute

покупка

продажа

рубль

доллар

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Многие товары сейчас дороже, чем в начале февраля, не более чем на четверть, но это не касается товарных групп, где налицо дефицит из-за ухода производителей с российского рынка, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Многие считают, что цены застыли на отметках, которых достигли в период обвала рубля, но это не так, утверждает он.Прежде всего это автозапчасти, строительная техника и отделочные материалы, некоторые лекарственные средства, комплектующих для компьютеров, отдельное сетевое оборудование, добавил собеседник агентства.Он напомнил, что по мере укрепления рубля несколько позиций подешевели — это касается, к примеру, смартфонов. Дальнейшее снижение цен зависит от того, как будет отлажен параллельный импорт — если товары будут ввозить по “серым” схемам, дисконт к текущим ценам может составить до 30 процентов.

https://ria.ru/20220426/rubl-1785421660.html

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экономика, россия, николай переславский, cms institute, покупка, продажа, рубль, доллар, смартфоны