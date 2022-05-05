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Комитет врачей Судана сообщил о гибели протестующего в Хартуме - РИА Новости, 05.05.2022
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Комитет врачей Судана сообщил о гибели протестующего в Хартуме
Комитет врачей Судана сообщил о гибели протестующего в Хартуме - РИА Новости, 05.05.2022
Комитет врачей Судана сообщил о гибели протестующего в Хартуме
Протестующий погиб в четверг в ходе демонстрации в столице Судана Хартуме, сообщил оппозиционный властям Центральный комитет врачей Судана. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T23:51
2022-05-05T23:51
в мире
судан
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КАИР, 5 мая – РИА Новости. Протестующий погиб в четверг в ходе демонстрации в столице Судана Хартуме, сообщил оппозиционный властям Центральный комитет врачей Судана.Протесты в Судане проходят еженедельно, демонстранты выступают против власти военных. По последним данным Центрального комитета врачей, с начала протестов в октябре 2021 года погибли 95 участников антиправительственных выступлений.Второго января премьер-министр Судана Абдалла Хамдок на фоне кризиса в стране объявил, что уходит в отставку и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству.Спецпредставитель генерального секретаря ООН Волкер Пертес после этого объявил о запуске консультаций между политическими сторонами Судана. Оппозиция заявила о неприятии инициативы ООН, так как она способствует примирению с "преступниками".Суданские военные 25 октября задержали Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Позже Хамдока поместили под домашний арест.В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране.
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в мире, судан
23:51 05.05.2022
 
Комитет врачей Судана сообщил о гибели протестующего в Хартуме

Центральный комитет врачей Судана сообщил о гибели протестующего в Хартуме

© AP Photo / Morwan AliАкция протеста в Хартуме, Судан
Акция протеста в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Morwan Ali
Акция протеста в Хартуме, Судан. Архивное фото
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КАИР, 5 мая – РИА Новости. Протестующий погиб в четверг в ходе демонстрации в столице Судана Хартуме, сообщил оппозиционный властям Центральный комитет врачей Судана.
"Демонстрант, личность которого пока не установлена, погиб в результате ранений в голову, грудь и живот после того, как БТР военных сбил его", - сообщил комитет в пресс-релизе.
Протесты в Судане проходят еженедельно, демонстранты выступают против власти военных. По последним данным Центрального комитета врачей, с начала протестов в октябре 2021 года погибли 95 участников антиправительственных выступлений.
Второго января премьер-министр Судана Абдалла Хамдок на фоне кризиса в стране объявил, что уходит в отставку и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству.
Спецпредставитель генерального секретаря ООН Волкер Пертес после этого объявил о запуске консультаций между политическими сторонами Судана. Оппозиция заявила о неприятии инициативы ООН, так как она способствует примирению с "преступниками".
Суданские военные 25 октября задержали Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Позже Хамдока поместили под домашний арест.
В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране.
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