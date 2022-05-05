https://ria.ru/20220505/sudan-1787111285.html

Комитет врачей Судана сообщил о гибели протестующего в Хартуме

Комитет врачей Судана сообщил о гибели протестующего в Хартуме - РИА Новости, 05.05.2022

Комитет врачей Судана сообщил о гибели протестующего в Хартуме

Протестующий погиб в четверг в ходе демонстрации в столице Судана Хартуме, сообщил оппозиционный властям Центральный комитет врачей Судана. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T23:51

2022-05-05T23:51

2022-05-05T23:51

в мире

судан

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КАИР, 5 мая – РИА Новости. Протестующий погиб в четверг в ходе демонстрации в столице Судана Хартуме, сообщил оппозиционный властям Центральный комитет врачей Судана.Протесты в Судане проходят еженедельно, демонстранты выступают против власти военных. По последним данным Центрального комитета врачей, с начала протестов в октябре 2021 года погибли 95 участников антиправительственных выступлений.Второго января премьер-министр Судана Абдалла Хамдок на фоне кризиса в стране объявил, что уходит в отставку и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству.Спецпредставитель генерального секретаря ООН Волкер Пертес после этого объявил о запуске консультаций между политическими сторонами Судана. Оппозиция заявила о неприятии инициативы ООН, так как она способствует примирению с "преступниками".Суданские военные 25 октября задержали Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Позже Хамдока поместили под домашний арест.В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране.

https://ria.ru/20220505/mali-1787088535.html

судан

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, судан