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Переводчик из ЦАР готов обратиться в суд из-за фейка западных СМИ
Переводчик из ЦАР готов обратиться в суд из-за фейка западных СМИ - РИА Новости, 05.05.2022
Переводчик из ЦАР готов обратиться в суд из-за фейка западных СМИ
Переводчик Игорь Ален Биссавулу из Центральноафриканской республики (ЦАР) рассказал, что требует извинений от СМИ, сообщивших о его убийстве российскими... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T18:30
2022-05-05T18:30
2022-05-05T18:38
цар
совет безопасности оон
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Переводчик Игорь Ален Биссавулу из Центральноафриканской республики (ЦАР) рассказал, что требует извинений от СМИ, сообщивших о его убийстве российскими инструкторами, и готов обратиться в суд, если их не последует.Как отметил Биссавулу, информация об его гибели могла быть выгодна западным СМИ, чтобы "разжечь противоречия между населением ЦАР и вооруженным силами, с одной стороны, и русскими инструкторами с другой"."Думаю, они сделали это именно с этой целью, чтобы осложнить сотрудничество Банги с Москвой", - предположил переводчик.Посол РФ в Банги заявлял ранее РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Захарова: "Перестаньте распространять фейки и угрозы"
Запад вопреки здравому смыслу и реальной ситуации продолжает раскручивать миф о якобы подготовке нападения России на Украину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Каждый день мы становимся свидетелями продолжающейся информационно-политической кампании Запада, направленной на раскручивании мифа о некоей российской угрозе, о вот-вот нападении нашей страны", - сказала Захарова во время брифинга. По ее словам, подобные заявления о российской угрозе Украине, которые являются "чушью", Запад делает вопреки реальной ситуации и здравому смыслу, который диктует необходимость прекращения западной истерики.
2022-05-05T18:30
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PT1M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цар, совет безопасности оон, в мире, видео
Переводчик из ЦАР готов обратиться в суд из-за фейка западных СМИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Переводчик Игорь Ален Биссавулу из Центральноафриканской республики (ЦАР) рассказал, что требует извинений от СМИ, сообщивших о его убийстве российскими инструкторами, и готов обратиться в суд, если их не последует.
2022-05-05T18:30
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PT1M52S
18:30 05.05.2022 (обновлено: 18:38 05.05.2022)
Переводчик из ЦАР готов обратиться в суд из-за фейка западных СМИ
Переводчик из ЦАР Игорь Ален Биссавулу готов судиться с Corbeau News из-за фейковой статьи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Переводчик Игорь Ален Биссавулу из Центральноафриканской республики (ЦАР) рассказал, что требует извинений от СМИ, сообщивших о его убийстве российскими инструкторами, и готов обратиться в суд, если их не последует.
"Я был раздражен, зол и недоволен, прочитав о том, что я мертв в публикации издания Corbeau News
, сотрудники которого сообщили, что русские инструкторы меня убили… Эти издания опубликовали новость о том, что я мертв, в то время как я находился в добром здравии. Люди, создавшие этот фейк, должны принести извинения. Если они не сделают этого, я обращусь в суд", - сказал
Биссавулу в видеообращении, продемонстрированном в четверг журналистам в Петербурге.
Как отметил Биссавулу, информация об его гибели могла быть выгодна западным СМИ, чтобы "разжечь противоречия между населением ЦАР и вооруженным силами, с одной стороны, и русскими инструкторами с другой".
"Думаю, они сделали это именно с этой целью, чтобы осложнить сотрудничество Банги с Москвой", - предположил переводчик.
Посол РФ в Банги заявлял ранее РИА Новости, что в ЦАР
присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН
и санкционного комитета.