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Переводчик из ЦАР готов обратиться в суд из-за фейка западных СМИ

Переводчик из ЦАР готов обратиться в суд из-за фейка западных СМИ - РИА Новости, 05.05.2022

Переводчик из ЦАР готов обратиться в суд из-за фейка западных СМИ

Переводчик Игорь Ален Биссавулу из Центральноафриканской республики (ЦАР) рассказал, что требует извинений от СМИ, сообщивших о его убийстве российскими... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:30

2022-05-05T18:30

2022-05-05T18:38

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Переводчик Игорь Ален Биссавулу из Центральноафриканской республики (ЦАР) рассказал, что требует извинений от СМИ, сообщивших о его убийстве российскими инструкторами, и готов обратиться в суд, если их не последует.Как отметил Биссавулу, информация об его гибели могла быть выгодна западным СМИ, чтобы "разжечь противоречия между населением ЦАР и вооруженным силами, с одной стороны, и русскими инструкторами с другой"."Думаю, они сделали это именно с этой целью, чтобы осложнить сотрудничество Банги с Москвой", - предположил переводчик.Посол РФ в Банги заявлял ранее РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета.

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2022

Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Захарова: "Перестаньте распространять фейки и угрозы" Запад вопреки здравому смыслу и реальной ситуации продолжает раскручивать миф о якобы подготовке нападения России на Украину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Каждый день мы становимся свидетелями продолжающейся информационно-политической кампании Запада, направленной на раскручивании мифа о некоей российской угрозе, о вот-вот нападении нашей страны", - сказала Захарова во время брифинга. По ее словам, подобные заявления о российской угрозе Украине, которые являются "чушью", Запад делает вопреки реальной ситуации и здравому смыслу, который диктует необходимость прекращения западной истерики. 2022-05-05T18:30 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

цар, совет безопасности оон, в мире, видео