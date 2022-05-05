https://ria.ru/20220505/subsidii-1786908235.html

Власти Омской области продолжат субсидировать речные перевозки

Власти Омской области продолжат субсидировать речные перевозки - РИА Новости, 05.05.2022

Власти Омской области продолжат субсидировать речные перевозки

Правительство Омской области утвердило порядок предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров и багажа... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T07:59

2022-05-05T07:59

2022-05-05T07:59

омская область

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общество

омск

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ОМСК, 5 мая — РИА Новости. Правительство Омской области утвердило порядок предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.Документ в соответствии с требованиями федерального законодательства в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы в Омской области" устанавливает порядок предоставления субсидий перевозчикам, цель, результат и условия их предоставления, а также меры ответственности перевозчиков в случае нарушения условий.В правительстве региона отметили, что субсидии из бюджета Омской области будут выплачиваться перевозчикам за фактически выполненную работу. По данным регионального Минтранса, на эти цели в бюджете на 2022 годы заложены средства на уровне прошлого года — в объеме более 37 миллионов рублей.Пригородный и межмуниципальный маршруты ("Центр — Зеленый берег" и "Большая Тебендя (Паново) — Кайсы") начали выполняться с 1 мая, а межмуниципальный маршрут "Омск — Большеречье" был запущен 3 мая.

https://ria.ru/20220426/omsk-1785428798.html

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экономика, общество, омск