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Приднестровские СМИ сообщили о стрельбе в районе КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 05.05.2022
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Приднестровские СМИ сообщили о стрельбе в районе КПП на границе с Украиной
Приднестровские СМИ сообщили о стрельбе в районе КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 05.05.2022
Приднестровские СМИ сообщили о стрельбе в районе КПП на границе с Украиной
Местные жители сообщают о стрельбе в районе КПП Кучурган на границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики с Украиной, передает телеканал ТСВ. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:44
2022-05-05T15:00
в мире
вадим красносельский
украина
молдавия
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Местные жители сообщают о стрельбе в районе КПП Кучурган на границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики с Украиной, передает телеканал ТСВ."Источник в силовых ведомствах Приднестровья сообщил, что, действительно, беспорядочная стрельба происходила на территории Украины в районе села Павловка. Оно рядом с селом Кучурган, в районе железнодорожного моста, который взорвали 4 марта", — говорится в Telegram-канале ТСВ.В апреле в Приднестровье произошло три теракта — в здании министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра рядом с поселком Маяк. В республике действует красный уровень террористической опасности.По словам президента ПМР Вадима Красносельского, следы организаторов взрывов ведут на Украину. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян, со своей стороны, заявил, что причиной этих инцидентов стало противостояние внутри самой ПМР.Население Приднестровья на 60 процентов состоит из русских и украинцев. Республика добивалась выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье фактически стало неподконтрольной территорией.Сейчас там располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов.
https://ria.ru/20220429/ugroza-1786259462.html
https://ria.ru/20220505/pridnestrove-1786935654.html
украина
молдавия
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в мире, вадим красносельский, украина, молдавия, приднестровская молдавская республика
13:44 05.05.2022 (обновлено: 15:00 05.05.2022)
 
Приднестровские СМИ сообщили о стрельбе в районе КПП на границе с Украиной

Приднестровский канал ТСВ сообщил о стрельбе в районе КПП Кучурган на границе с Украиной

© Фото : МВД ПМРБлокпост в Приднестровье
Блокпост в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : МВД ПМР
Блокпост в Приднестровье. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Местные жители сообщают о стрельбе в районе КПП Кучурган на границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики с Украиной, передает телеканал ТСВ.
"Источник в силовых ведомствах Приднестровья сообщил, что, действительно, беспорядочная стрельба происходила на территории Украины в районе села Павловка. Оно рядом с селом Кучурган, в районе железнодорожного моста, который взорвали 4 марта", — говорится в Telegram-канале ТСВ.
Блокпост в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 20:57
В МВД Приднестровья оценили уровень террористической угрозы в республике
В апреле в Приднестровье произошло три теракта — в здании министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра рядом с поселком Маяк. В республике действует красный уровень террористической опасности.
По словам президента ПМР Вадима Красносельского, следы организаторов взрывов ведут на Украину. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян, со своей стороны, заявил, что причиной этих инцидентов стало противостояние внутри самой ПМР.
Население Приднестровья на 60 процентов состоит из русских и украинцев. Республика добивалась выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье фактически стало неподконтрольной территорией.
Сейчас там располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 11:04
В МВД Украины сожалеют, что не могут вторгнуться в Приднестровье
 
В миреВадим КрасносельскийУкраинаМолдавияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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