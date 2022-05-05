https://ria.ru/20220505/strelba-1786992064.html

Приднестровские СМИ сообщили о стрельбе в районе КПП на границе с Украиной

Приднестровские СМИ сообщили о стрельбе в районе КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 05.05.2022

Приднестровские СМИ сообщили о стрельбе в районе КПП на границе с Украиной

Местные жители сообщают о стрельбе в районе КПП Кучурган на границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики с Украиной, передает телеканал ТСВ. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:44

2022-05-05T13:44

2022-05-05T15:00

в мире

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молдавия

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Местные жители сообщают о стрельбе в районе КПП Кучурган на границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики с Украиной, передает телеканал ТСВ."Источник в силовых ведомствах Приднестровья сообщил, что, действительно, беспорядочная стрельба происходила на территории Украины в районе села Павловка. Оно рядом с селом Кучурган, в районе железнодорожного моста, который взорвали 4 марта", — говорится в Telegram-канале ТСВ.В апреле в Приднестровье произошло три теракта — в здании министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра рядом с поселком Маяк. В республике действует красный уровень террористической опасности.По словам президента ПМР Вадима Красносельского, следы организаторов взрывов ведут на Украину. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян, со своей стороны, заявил, что причиной этих инцидентов стало противостояние внутри самой ПМР.Население Приднестровья на 60 процентов состоит из русских и украинцев. Республика добивалась выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье фактически стало неподконтрольной территорией.Сейчас там располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов.

https://ria.ru/20220429/ugroza-1786259462.html

https://ria.ru/20220505/pridnestrove-1786935654.html

украина

молдавия

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вадим красносельский, украина, молдавия, приднестровская молдавская республика