https://ria.ru/20220505/stavka-1786996522.html

Банк Англии повысил учетную ставку до одного процента

Банк Англии повысил учетную ставку до одного процента - РИА Новости, 05.05.2022

Банк Англии повысил учетную ставку до одного процента

Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку до 1% с 0,75% годовых, что является максимумом за 13 лет, и сохранил программу выкупа... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:03

2022-05-05T14:03

2022-05-05T14:31

экономика

великобритания

центральный банк великобритании

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку до 1% с 0,75% годовых, что является максимумом за 13 лет, и сохранил программу выкупа активов с рынка, следует из пресс-релиза регулятора.Центробанк оставил без изменений объем выкупа активов с рынка на уровне 867 миллиардов фунтов стерлингов: выкуп гособлигаций остался на уровне 847 миллиардов фунтов, а объем выкупа корпоративных облигаций - на уровне 20 миллиардов фунтов.Решения Центробанка совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.Регулятор прогнозирует повышение ставки до 2,5% ко второму кварталу 2023 года и ее снижение до 2,4% во втором квартале 2024 года.По итогам заседания в четверг Банк Англии повысил прогноз по инфляции Великобритании в 2022 году до 10,25% с ранее прогнозируемых 5,75% и сохранил прогноз роста экономики страны на уровне февральской оценки в 3,75%, сообщается в докладе регулятора.Прогноз роста ВВП Великобритании в 2023 году центробанк понизил до 1% с прежних 1,25%, прогноз по инфляции - повышен до 3,5% с 2,5%.По итогам 2021 года Банк Англии зафиксировал инфляцию в Великобритании в 5%.

https://ria.ru/20220316/stavka-1778561714.html

великобритания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, великобритания, центральный банк великобритании