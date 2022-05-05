https://ria.ru/20220505/stavka-1786996522.html
Банк Англии повысил учетную ставку до одного процента
Банк Англии повысил учетную ставку до одного процента - РИА Новости, 05.05.2022
Банк Англии повысил учетную ставку до одного процента
Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку до 1% с 0,75% годовых, что является максимумом за 13 лет, и сохранил программу выкупа... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:03
2022-05-05T14:03
2022-05-05T14:31
экономика
великобритания
центральный банк великобритании
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку до 1% с 0,75% годовых, что является максимумом за 13 лет, и сохранил программу выкупа активов с рынка, следует из пресс-релиза регулятора.Центробанк оставил без изменений объем выкупа активов с рынка на уровне 867 миллиардов фунтов стерлингов: выкуп гособлигаций остался на уровне 847 миллиардов фунтов, а объем выкупа корпоративных облигаций - на уровне 20 миллиардов фунтов.Решения Центробанка совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.Регулятор прогнозирует повышение ставки до 2,5% ко второму кварталу 2023 года и ее снижение до 2,4% во втором квартале 2024 года.По итогам заседания в четверг Банк Англии повысил прогноз по инфляции Великобритании в 2022 году до 10,25% с ранее прогнозируемых 5,75% и сохранил прогноз роста экономики страны на уровне февральской оценки в 3,75%, сообщается в докладе регулятора.Прогноз роста ВВП Великобритании в 2023 году центробанк понизил до 1% с прежних 1,25%, прогноз по инфляции - повышен до 3,5% с 2,5%.По итогам 2021 года Банк Англии зафиксировал инфляцию в Великобритании в 5%.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, великобритания, центральный банк великобритании
14:03 05.05.2022 (обновлено: 14:31 05.05.2022)
Банк Англии повысил учетную ставку до одного процента
Банк Англии повысил учетную ставку с 0,75 до 1 процента, максимума за 13 лет
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
Банк Англии на заседании в четверг повысил
базовую процентную ставку до 1% с 0,75% годовых, что является максимумом за 13 лет, и сохранил программу выкупа активов с рынка, следует из пресс-релиза регулятора.
Центробанк оставил без изменений объем выкупа активов с рынка на уровне 867 миллиардов фунтов стерлингов: выкуп гособлигаций остался на уровне 847 миллиардов фунтов, а объем выкупа корпоративных облигаций - на уровне 20 миллиардов фунтов.
Решения Центробанка совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.
Регулятор прогнозирует повышение ставки до 2,5% ко второму кварталу 2023 года и ее снижение до 2,4% во втором квартале 2024 года.
По итогам заседания в четверг Банк Англии повысил прогноз по инфляции Великобритании
в 2022 году до 10,25% с ранее прогнозируемых 5,75% и сохранил прогноз роста экономики страны на уровне февральской оценки в 3,75%, сообщается в докладе регулятора.
Прогноз роста ВВП Великобритании в 2023 году центробанк понизил до 1% с прежних 1,25%, прогноз по инфляции - повышен до 3,5% с 2,5%.
По итогам 2021 года Банк Англии зафиксировал инфляцию в Великобритании в 5%.