https://ria.ru/20220505/stavka-1786900978.html

Бразилия в десятый раз подряд подняла ключевую ставку

Бразилия в десятый раз подряд подняла ключевую ставку - РИА Новости, 05.05.2022

Бразилия в десятый раз подряд подняла ключевую ставку

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Бразилии (Copom) в десятый раз подряд поднял ключевую ставку, теперь она составляет 12,75%, говорится в РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T02:58

2022-05-05T02:58

2022-05-05T02:58

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МЕХИКО, 5 апр — РИА Новости. Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Бразилии (Copom) в десятый раз подряд поднял ключевую ставку, теперь она составляет 12,75%, говорится в сообщении на сайте организации.Эксперты организации отметили продолжающееся ухудшение внешних условий и рост внутренней потребительской инфляции. По расчетам специалистов, при курсе доллара выше 4,95 бразильских реалов и цене нефти 100 долларов за баррель к концу года инфляция составит 7,3% в текущем и 3,4% в 2023 году.Новая ключевая ставка ЦБ Бразилии 12,75% является максимумом с 2017 года. Монетарные власти повышали ее десять раз подряд и не исключили нового увеличения по результатам заседания в середине июня, однако, не столь существенного.По словам главы ЦБ Роберту Кампоша Нету, инфляция в этом году "превзошла ожидания банка". Индекс IPCA-15 по ключевым товарам, который является индикатором общей инфляции, вырос за апрель на 1,73%, а по итогам 12 месяцев достиг 12%.

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экономика, бразилия, в мире