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Бразилия в десятый раз подряд подняла ключевую ставку
Бразилия в десятый раз подряд подняла ключевую ставку - РИА Новости, 05.05.2022
Бразилия в десятый раз подряд подняла ключевую ставку
Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Бразилии (Copom) в десятый раз подряд поднял ключевую ставку, теперь она составляет 12,75%, говорится в РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T02:58
2022-05-05T02:58
2022-05-05T02:58
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МЕХИКО, 5 апр — РИА Новости. Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Бразилии (Copom) в десятый раз подряд поднял ключевую ставку, теперь она составляет 12,75%, говорится в сообщении на сайте организации.Эксперты организации отметили продолжающееся ухудшение внешних условий и рост внутренней потребительской инфляции. По расчетам специалистов, при курсе доллара выше 4,95 бразильских реалов и цене нефти 100 долларов за баррель к концу года инфляция составит 7,3% в текущем и 3,4% в 2023 году.Новая ключевая ставка ЦБ Бразилии 12,75% является максимумом с 2017 года. Монетарные власти повышали ее десять раз подряд и не исключили нового увеличения по результатам заседания в середине июня, однако, не столь существенного.По словам главы ЦБ Роберту Кампоша Нету, инфляция в этом году "превзошла ожидания банка". Индекс IPCA-15 по ключевым товарам, который является индикатором общей инфляции, вырос за апрель на 1,73%, а по итогам 12 месяцев достиг 12%.
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экономика, бразилия, в мире
Бразилия в десятый раз подряд подняла ключевую ставку
ЦБ Бразилии повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 12,75 процентов
МЕХИКО, 5 апр — РИА Новости. Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Бразилии (Copom) в десятый раз подряд поднял ключевую ставку, теперь она составляет 12,75%, говорится в сообщении на сайте организации.
"Copom единогласно принял решение повысить базовую процентную ставку на 1,00 процентных пункта до 12,75% годовых. Комитет понимает, что это решение отражает неопределенность в отношении его сценариев и риск еще большей дисперсии, чем обычно, для прогнозируемой инфляции", — говорится в коммюнике.
Эксперты организации отметили продолжающееся ухудшение внешних условий и рост внутренней потребительской инфляции. По расчетам специалистов, при курсе доллара выше 4,95 бразильских реалов и цене нефти 100 долларов за баррель к концу года инфляция составит 7,3% в текущем и 3,4% в 2023 году.
Новая ключевая ставка ЦБ Бразилии
12,75% является максимумом с 2017 года. Монетарные власти повышали ее десять раз подряд и не исключили нового увеличения по результатам заседания в середине июня, однако, не столь существенного.
По словам главы ЦБ Роберту Кампоша Нету, инфляция в этом году "превзошла ожидания банка". Индекс IPCA-15 по ключевым товарам, который является индикатором общей инфляции, вырос за апрель на 1,73%, а по итогам 12 месяцев достиг 12%.