https://ria.ru/20220505/ssha-1787091479.html

США разрабатывают стратегию отказа от российского урана

США разрабатывают стратегию отказа от российского урана - РИА Новости, 05.05.2022

США разрабатывают стратегию отказа от российского урана

США на фоне украинского кризиса ищут пути отказа от закупок урана в России, заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T21:18

2022-05-05T21:18

2022-05-05T21:41

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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. США на фоне украинского кризиса ищут пути отказа от закупок урана в России, заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм."Мы создали в рамках минэнерго... команду для разработки... урановой стратегии. Мы хотим быть уверены, что в состоянии обеспечить гражданские ядерные объекты как HALEU (топливом повышенного обогащения), так и низкообогащенным ураном", - сказала она на слушаниях в сенате.В марте США отказались от закупок в России нефти, сжиженного природного газа и угля.

https://ria.ru/20220430/uran-1786278874.html

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цены на нефть, сша, россия