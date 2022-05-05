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США разрабатывают стратегию отказа от российского урана - РИА Новости, 05.05.2022
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США разрабатывают стратегию отказа от российского урана
США разрабатывают стратегию отказа от российского урана - РИА Новости, 05.05.2022
США разрабатывают стратегию отказа от российского урана
США на фоне украинского кризиса ищут пути отказа от закупок урана в России, заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. РИА Новости, 05.05.2022
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. США на фоне украинского кризиса ищут пути отказа от закупок урана в России, заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм."Мы создали в рамках минэнерго... команду для разработки... урановой стратегии. Мы хотим быть уверены, что в состоянии обеспечить гражданские ядерные объекты как HALEU (топливом повышенного обогащения), так и низкообогащенным ураном", - сказала она на слушаниях в сенате.В марте США отказались от закупок в России нефти, сжиженного природного газа и угля.
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цены на нефть, сша, россия
21:18 05.05.2022 (обновлено: 21:41 05.05.2022)
 
США разрабатывают стратегию отказа от российского урана

Министр энергетики: США разрабатывают стратегию отказа от российского урана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США у здания миссии США при международных организациях в Женеве
Флаг США у здания миссии США при международных организациях в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг США у здания миссии США при международных организациях в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. США на фоне украинского кризиса ищут пути отказа от закупок урана в России, заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.
"Мы создали в рамках минэнерго... команду для разработки... урановой стратегии. Мы хотим быть уверены, что в состоянии обеспечить гражданские ядерные объекты как HALEU (топливом повышенного обогащения), так и низкообогащенным ураном", - сказала она на слушаниях в сенате.
В марте США отказались от закупок в России нефти, сжиженного природного газа и угля.
Контейнеры с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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Цены на нефтьСШАРоссия
 
 
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