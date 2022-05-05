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В США разрешили операции по защите интеллектуальной собственности в России - РИА Новости, 05.05.2022
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В США разрешили операции по защите интеллектуальной собственности в России
В США разрешили операции по защите интеллектуальной собственности в России - РИА Новости, 05.05.2022
В США разрешили операции по защите интеллектуальной собственности в России
Министерство финансов США исключило из-под введенных против России санкций некоторые операции по защите интеллектуальной собственности и правообладания. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T18:51
2022-05-05T19:50
экономика
владимир путин
россия
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Министерство финансов США исключило из-под введенных против России санкций некоторые операции по защите интеллектуальной собственности и правообладания.В этот перечень также входит подача заявок и получение патентов, торговых брендов и других форм интеллектуальной собственности, их продление и подача исков о нарушении прав.При этом документ не отменяет действие санкций, касающихся запрета на открытие, поддержание и проведение операций через корреспондентские или расчетные счета в находящихся под ограничительными мерами российских финансовых учреждениях.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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экономика, владимир путин, россия, украина, сша
18:51 05.05.2022 (обновлено: 19:50 05.05.2022)
 
В США разрешили операции по защите интеллектуальной собственности в России

Минфин США вывел операции по защите интеллектуальной собственности в России из-под санкций

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Министерство финансов США исключило из-под введенных против России санкций некоторые операции по защите интеллектуальной собственности и правообладания.
"Разрешается проводить сделки, связанные с патентным правом, товарными знаками, авторским правом и другими формами защиты интеллектуальной собственности в США и России, которые были бы запрещены положениями о санкциях", — говорится в лицензии.
В этот перечень также входит подача заявок и получение патентов, торговых брендов и других форм интеллектуальной собственности, их продление и подача исков о нарушении прав.
При этом документ не отменяет действие санкций, касающихся запрета на открытие, поддержание и проведение операций через корреспондентские или расчетные счета в находящихся под ограничительными мерами российских финансовых учреждениях.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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