https://ria.ru/20220505/ssha-1787074917.html

В США разрешили операции по защите интеллектуальной собственности в России

В США разрешили операции по защите интеллектуальной собственности в России - РИА Новости, 05.05.2022

В США разрешили операции по защите интеллектуальной собственности в России

Министерство финансов США исключило из-под введенных против России санкций некоторые операции по защите интеллектуальной собственности и правообладания. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:51

2022-05-05T18:51

2022-05-05T19:50

экономика

владимир путин

россия

украина

сша

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ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Министерство финансов США исключило из-под введенных против России санкций некоторые операции по защите интеллектуальной собственности и правообладания.В этот перечень также входит подача заявок и получение патентов, торговых брендов и других форм интеллектуальной собственности, их продление и подача исков о нарушении прав.При этом документ не отменяет действие санкций, касающихся запрета на открытие, поддержание и проведение операций через корреспондентские или расчетные счета в находящихся под ограничительными мерами российских финансовых учреждениях.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786718109.html

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экономика, владимир путин, россия, украина, сша