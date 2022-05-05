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США вывели из-под санкций платежи за пролеты и посадки самолетов в России - РИА Новости, 05.05.2022
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США вывели из-под санкций платежи за пролеты и посадки самолетов в России
США вывели из-под санкций платежи за пролеты и посадки самолетов в России - РИА Новости, 05.05.2022
США вывели из-под санкций платежи за пролеты и посадки самолетов в России
США вывели из-под санкций оплату услуг, связанных с пролетами и экстренными посадками американских воздушных судов над Россией, а также медицинскими... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T18:47
2022-05-05T18:47
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. США вывели из-под санкций оплату услуг, связанных с пролетами и экстренными посадками американских воздушных судов над Россией, а также медицинскими авиарейсами, сообщило американское министерство финансов.Оно опубликовало лицензию, которая позволяет нерегулярные транзакции, необходимые для "получения и производства оплаты услуг, которые оказываются в связи с пролетами над Российской Федерацией или экстренными посадками в Российской Федерации воздушных судов, зарегистрированных в США либо принадлежащих, контролируемых или зафрахтованных американскими юридическими или физическими лицами".Министерство также выдало разрешение на медицинские полеты в РФ, включая эвакуацию частных лиц по состоянию здоровья, сказано в лицензии.
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сша, россия
18:47 05.05.2022
 
США вывели из-под санкций платежи за пролеты и посадки самолетов в России

США вывели из-под санкций платежи за пролеты самолетов США в России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. США вывели из-под санкций оплату услуг, связанных с пролетами и экстренными посадками американских воздушных судов над Россией, а также медицинскими авиарейсами, сообщило американское министерство финансов.
Оно опубликовало лицензию, которая позволяет нерегулярные транзакции, необходимые для "получения и производства оплаты услуг, которые оказываются в связи с пролетами над Российской Федерацией или экстренными посадками в Российской Федерации воздушных судов, зарегистрированных в США либо принадлежащих, контролируемых или зафрахтованных американскими юридическими или физическими лицами".
Министерство также выдало разрешение на медицинские полеты в РФ, включая эвакуацию частных лиц по состоянию здоровья, сказано в лицензии.
Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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