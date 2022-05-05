https://ria.ru/20220505/ssha-1786929987.html

TAC: США бросили вызов российской национальной идентичности

TAC: США бросили вызов российской национальной идентичности - РИА Новости, 05.05.2022

TAC: США бросили вызов российской национальной идентичности

Американский глобализм напрямую бросает вызов российской национальной идентичности и культуре, считает обозреватель журнала The American Conservative. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:41

2022-05-05T10:41

2022-05-05T12:45

ллойд остин

николай патрушев

анатолий антонов

вашингтон (штат)

сша

россия

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американский глобализм напрямую бросает вызов российской национальной идентичности и культуре, считает обозреватель журнала The American Conservative.Автор статьи также отметил, что Вашингтон уже давно подстрекал Киев к войне с Москвой, а теперь Соединенные Штаты с помощью поставок вооружений специально затягивают этот кризис, чтобы "уничтожить" Украину.Кроме того, журналист раскритиковал провокационные заявления главы Пентагона о желании Вашингтона "ослабить" Россию."Слова Ллойда Остина просто подтверждают мнение россиян о том, что США стали союзниками Украины в войне за расширение НАТО", — заключил он.На прошлой неделе на пресс-конференции по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве глава Пентагона заявил о стремлении США ослабить Россию, чтобы "она не могла предпринимать такие же действия, как на Украине".Его слова вызвали волну критики в России. Так, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев напомнил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции, тогда как западные страны стремятся к ее "затягиванию хоть до последнего украинца". В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов отметил, что американцы пытаются сохранить очаг нестабильности в Европе и "сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220424/1785154059.html

https://ria.ru/20220504/ssha-1786822597.html

вашингтон (штат)

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ллойд остин, николай патрушев, анатолий антонов, вашингтон (штат), сша, россия, нато, министерство обороны сша, в мире, признание днр и лнр в россии, политика