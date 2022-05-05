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Разделять понятия государства и Родины некорректно, считают в Совбезе - РИА Новости, 05.05.2022
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Разделять понятия государства и Родины некорректно, считают в Совбезе
Разделять понятия государства и Родины некорректно, считают в Совбезе - РИА Новости, 05.05.2022
Разделять понятия государства и Родины некорректно, считают в Совбезе
Разделять понятия государства и Родины некорректно, на этом играют противники России, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:43
2022-05-05T12:43
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Разделять понятия государства и Родины некорректно, на этом играют противники России, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов."Это тезис лукавый, с подвохом, и на нем играют наши противники. Но дело в том, что без государства не будет Родины. Именно государство, и никто другой, вас оденет, согреет, накормит, вылечит, даст образование, защитит", - сказал он в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."Наивно полагать, что может быть какое-то идеальное государство, устраивающее всех своих граждан до единого. Идеального вообще ничего не бывает. Естественно, без критики не обойтись, и это нормально. Но нужно деятельное, конструктивное обсуждение недостатков, а не злоба, тем более спонсируемая извне. Нужна и готовность самому принять участие в устранении тех или иных проблем", - подчеркнул Мухитов.В свое время президент США Джон Кеннеди обратился к нации со словами: "Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для нее", напомнил Мухитов."Правильные слова, которыми отнюдь не зазорно воспользоваться. Тем более сейчас", - добавил помощник секретаря Совбеза.В наше время, по его оценке, особенно важно доводить до молодежи смысл патриотизма."Но надо понимать, что вся патриотическая работа по воспитанию молодежи не должна носить формальный характер. Очень важно в разных доступных формах доносить до молодежи, что патриотизм – это совсем не соревнование в громкости и длине речей о любви к Родине. Патриотизм – это участие в общем деле кропотливого служения нашему государству и нашему многонациональному народу", - подчеркнул Мухитов.Он не считает это казенной формулировкой: "Понимаете, очень многие вещи вокруг нас кажутся обыденными, само собой разумеющимися, но ведь они и составляют смысл государства"."Надо понимать, что государство – это отнюдь не только органы власти, как думают многие. Государство – это врачи, спасающие жизни людей, комбайнеры, круглые сутки не покидающие ниву во время уборки урожая. Это учителя, которые каждый день учат детей любить музыку, искусство, семью, Родину", - отметил Мухитов.И таких людей разных специальностей, на разных местах очень много, добавил он."Но они себя в грудь при этом не бьют, а просто делают свое дело. И сейчас вновь наступило понимание, что они все тоже герои, на которых держится страна", - добавил помощник секретаря Совбеза.
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россия, общество, совет безопасности рф, сша
12:43 05.05.2022
 
Разделять понятия государства и Родины некорректно, считают в Совбезе

Помощник секретаря Совбеза Мухитов: разделять понятия государства и Родины некорректно

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКупола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве
Купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Разделять понятия государства и Родины некорректно, на этом играют противники России, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.
"Это тезис лукавый, с подвохом, и на нем играют наши противники. Но дело в том, что без государства не будет Родины. Именно государство, и никто другой, вас оденет, согреет, накормит, вылечит, даст образование, защитит", - сказал он в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
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"Наивно полагать, что может быть какое-то идеальное государство, устраивающее всех своих граждан до единого. Идеального вообще ничего не бывает. Естественно, без критики не обойтись, и это нормально. Но нужно деятельное, конструктивное обсуждение недостатков, а не злоба, тем более спонсируемая извне. Нужна и готовность самому принять участие в устранении тех или иных проблем", - подчеркнул Мухитов.
В свое время президент США Джон Кеннеди обратился к нации со словами: "Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для нее", напомнил Мухитов.
"Правильные слова, которыми отнюдь не зазорно воспользоваться. Тем более сейчас", - добавил помощник секретаря Совбеза.
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В наше время, по его оценке, особенно важно доводить до молодежи смысл патриотизма.
"Но надо понимать, что вся патриотическая работа по воспитанию молодежи не должна носить формальный характер. Очень важно в разных доступных формах доносить до молодежи, что патриотизм – это совсем не соревнование в громкости и длине речей о любви к Родине. Патриотизм – это участие в общем деле кропотливого служения нашему государству и нашему многонациональному народу", - подчеркнул Мухитов.
Он не считает это казенной формулировкой: "Понимаете, очень многие вещи вокруг нас кажутся обыденными, само собой разумеющимися, но ведь они и составляют смысл государства".
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"Надо понимать, что государство – это отнюдь не только органы власти, как думают многие. Государство – это врачи, спасающие жизни людей, комбайнеры, круглые сутки не покидающие ниву во время уборки урожая. Это учителя, которые каждый день учат детей любить музыку, искусство, семью, Родину", - отметил Мухитов.
И таких людей разных специальностей, на разных местах очень много, добавил он.
"Но они себя в грудь при этом не бьют, а просто делают свое дело. И сейчас вновь наступило понимание, что они все тоже герои, на которых держится страна", - добавил помощник секретаря Совбеза.
 
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