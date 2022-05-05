https://ria.ru/20220505/snv-3-1786903487.html

Россия по-прежнему соблюдает СНВ-3, заявили в США

Россия по-прежнему соблюдает СНВ-3, заявили в США - РИА Новости, 05.05.2022

Россия по-прежнему соблюдает СНВ-3, заявили в США

Россия по-прежнему соблюдает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил американский... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T05:30

2022-05-05T05:30

2022-05-05T06:43

в мире

россия

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нью-йорк (город)

ссср

договор снв-3

москва

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Россия по-прежнему соблюдает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил американский дипломат Брюс Тернер, курирующий вопросы контроля над вооружениями в госдепартаменте. Его заявление опубликовано на сайте комитета по международным отношениям сената США, где прошли слушания о его назначении на пост постоянного представителя Соединенных Штатов на конференции по ДНЯО.Обзорную конференцию Договора о нераспространении ядерного оружия решено провести в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Обзорная конференция ДНЯО — это главное событие в сфере ядерного нераспространения и разоружения, оно проходит раз в пять лет.Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений подписали 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ), а после вступления в силу — и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, действует с 1970 года) зафиксировал, что атомным оружием обладают только пять стран — СССР, США, Великобритания, Франция и Китай. Документ также запретил появление новых ядерных держав. Пятерка государств обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора — не принимать и не создавать атомную бомбу.

https://ria.ru/20220409/ssha-1782693150.html

россия

сша

нью-йорк (город)

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в мире, россия, сша, нью-йорк (город), ссср, договор снв-3, москва