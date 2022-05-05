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Россия по-прежнему соблюдает СНВ-3, заявили в США - РИА Новости, 05.05.2022
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Россия по-прежнему соблюдает СНВ-3, заявили в США
Россия по-прежнему соблюдает СНВ-3, заявили в США - РИА Новости, 05.05.2022
Россия по-прежнему соблюдает СНВ-3, заявили в США
Россия по-прежнему соблюдает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил американский... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T05:30
2022-05-05T06:43
в мире
россия
сша
нью-йорк (город)
ссср
договор снв-3
москва
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Россия по-прежнему соблюдает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил американский дипломат Брюс Тернер, курирующий вопросы контроля над вооружениями в госдепартаменте. Его заявление опубликовано на сайте комитета по международным отношениям сената США, где прошли слушания о его назначении на пост постоянного представителя Соединенных Штатов на конференции по ДНЯО.Обзорную конференцию Договора о нераспространении ядерного оружия решено провести в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Обзорная конференция ДНЯО — это главное событие в сфере ядерного нераспространения и разоружения, оно проходит раз в пять лет.Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений подписали 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ), а после вступления в силу — и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, действует с 1970 года) зафиксировал, что атомным оружием обладают только пять стран — СССР, США, Великобритания, Франция и Китай. Документ также запретил появление новых ядерных держав. Пятерка государств обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора — не принимать и не создавать атомную бомбу.
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в мире, россия, сша, нью-йорк (город), ссср, договор снв-3, москва
05:30 05.05.2022 (обновлено: 06:43 05.05.2022)
 
Россия по-прежнему соблюдает СНВ-3, заявили в США

Дипломат Тернер: Россия соблюдает СНВ-3, а меры по нераспространению ядерного оружия важны

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь" выдвигается на позицию
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 Тополь выдвигается на позицию - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь" выдвигается на позицию. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Россия по-прежнему соблюдает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил американский дипломат Брюс Тернер, курирующий вопросы контроля над вооружениями в госдепартаменте. Его заявление опубликовано на сайте комитета по международным отношениям сената США, где прошли слушания о его назначении на пост постоянного представителя Соединенных Штатов на конференции по ДНЯО.
"Учитывая ставки, мы можем только удвоить наши усилия, продолжая защищать нашу безопасность и безопасность наших союзников и партнеров. Россия по-прежнему соблюдает СНВ-3... Я хотел бы надеяться внести свой вклад в достижение позитивных результатов Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая состоится позже в этом году. Нераспространение остается одним из основных интересов национальной безопасности. Это ключ к достижению конечной цели построения мира без ядерного оружия", — сказал Тернер.
Обзорную конференцию Договора о нераспространении ядерного оружия решено провести в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Обзорная конференция ДНЯО — это главное событие в сфере ядерного нераспространения и разоружения, оно проходит раз в пять лет.
Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений подписали 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ), а после вступления в силу — и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, действует с 1970 года) зафиксировал, что атомным оружием обладают только пять стран — СССР, США, Великобритания, Франция и Китай. Документ также запретил появление новых ядерных держав. Пятерка государств обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора — не принимать и не создавать атомную бомбу.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 16:38
Антонов назвал договор СНВ-3 золотым стандартом стратегической стабильности
 
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