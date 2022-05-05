https://ria.ru/20220505/smi-1786845192.html

Войну отдали в услужение лживой пропаганде

Войну отдали в услужение лживой пропаганде - РИА Новости, 05.05.2022

Войну отдали в услужение лживой пропаганде

В китайских СМИ появился громадных размеров материал о фальшивках, которые США распространяют по всему миру касательно украинской ситуации. Фальшивок для... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T08:00

2022-05-05T08:00

2022-05-05T08:08

авторы

китай

сша

украина

виктория нуланд

министерство обороны сша

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В китайских СМИ появился громадных размеров материал о фальшивках, которые США распространяют по всему миру касательно украинской ситуации. Фальшивок для круглого счета обозначено десять штук, причем с особенностями: они все имеют какое-то отношение к Китаю, то есть о том, что и почему говорит и делает Пекин, какую вообще занимает позицию применительно к украинскому конфликту.Статья эти фальшивки одну за другой опровергает. В чисто китайском стиле: основательно, подробно, со ссылками на американские и прочие публикации. Перечислять все десять долго, давайте посмотрим хотя бы на две.Фальшивка номер (по списку) три: "Китай помогает России распространять дезинформацию насчет того, что США держат биологическое оружие на Украине".Ах, это, оказывается, дезинформация? И китайцы печатают свое досье о том, кто и что сказал на эту тему. Например, что не вообще США, а Министерство обороны контролирует 336 биолабораторий в 30 странах, но это мы слышали. А вот то, что в ноябре 2021 года США открыто признали наличие 26 таких лабораторий на Украине (на встрече сторон Конвенции о биологическом оружии), или то, что в марте этого года Пентагон признался уже в наличии там подконтрольных ему 46 лабораторий, — уже интереснее. Хотя бы потому, что тут есть ссылки на источники: первый и второй. Дезинформация, говорите?Ну и еще по этому пункту перечисляются всякие пустяки, типа подробностей американо-украинских соглашений, в том числе о том, что Украина обязуется никому не раскрывать "чувствительную" информацию на эту тему. Тоже со ссылкой. На фоне этой официальной информации все прочее, включая известное выступления Виктории Нуланд в сенате или прежние американские биоакции в Корее, Сирии или Ираке, — это уже так, мелочи.Теперь фальшивка номер девять, формулируемая американцами так: "Китай совершает ошибку, не поддерживая санкции США против России". Значит, он ошибается и оказался "не на той стороне истории"? И Пекин не только напоминает известное — что к санкциям не присоединились "233 суверенных государства и территории", а население таковых по отношению к санкционному Западу составляет 6,5 миллиарда против 1,1 миллиарда. Тут еще подобрано неплохое досье на всякие высказывания по всему миру на эту тему, включая американские, — насчет наличия 9400 санкций (не только против Москвы), в которых разобраться не могут и даже не пытаются уже сами американцы, и это официально. Так кто совершает ошибку?Нетрудно заметить, что в этом своем монументальном досье китайская пропаганда бомбит даже не совсем фальсификации — скорее, привычные им и назойливые пункты американской пропаганды на "украинскую" (точнее, антироссийскую) тематику. Фальшивка — это слово допускает ведь возможность и ошибки. А в данном случае имеет место система. Целенаправленное, нудное повторение на всех возможных площадках одной и той же нагло лживой идеи. И нетрудно увидеть, что десятью пунктами тут дело не ограничивается, просто Китай, повторим, выбрал то, что его касается. Но машина западной пропаганды мощнее в разы.Здесь возникает не только изумление масштабами американской пропагандистской дезинформации, что россияне почувствовали буквально с первых часов спецоперации. Дело даже не в ее количестве, а в качестве происходящего. Например, как насчет такой мысли: раньше, во все века, пропаганда (в том числе лживая) была привычной, чуть не неизбежной частью войны, но она служила войне, военной победе, занимала подчиненную позицию перед таковой. А сейчас ощущение, что сама война ведется прежде всего — если не исключительно — в качестве вспомогательной, служебной операции для пропаганды.В самом деле, если бы речь шла о классике боевых действий, то масса всего, что творит украинская сторона, вообще необъяснимо с точки зрения какой-то внятной военной цели. Например, систематическое уничтожение людей вместе со всей инфраструктурой человеческого существования на своей территории — это может быть или если данную территорию считаешь не своей, а как раз враждебной, или эти дикие действия предпринимаются только для того, чтобы создать картинку разрушений и зверств, выдав их за работу российской стороны (скорее всего, тут и то и другое).Да, но ведь это уже точно лишает Украину территорий, на которых такое творится? Так ведь войну она ведет не ради собственных, а ради совсем других интересов.Допустим, что любая война — это испытание какого-то нового оружия. И вот сейчас испытываются пределы действенности гигантского аппарата информационного подавления своего и чужого населения. Качество наполнения этой машины лжи, видимо, не имеет значения: действует предельно простой принцип — "антифакт". Берется реальная картинка и выворачивается до полной противоположности. Главное — качественно изолировать как можно больше людей от любой информации, кроме той, что нужно.Испытание проходит с переменным успехом. Те самые упомянутые выше 1,1 миллиарда западников изолированы надежно, другие мнения, впрочем, даже и там звучат все громче. А вот Китай успешно и наступательно, причем по всему миру, борется с фальшивками, хорошо понимая, что часть их направлена против него.Хотя вроде бы какое отношение Китай имеет к Украине? А неважно. В Пекине и не только там давно видят, что Китай будет виноват независимо от фактов и прочей реальности. Поэтому в информационной войне эта страна действует активно и на нашей (своей) стороне. Иногда переходит на поэзию — например, вот такие строки:По берегам Янцзы обезьяны стонут беспрерывно.Так моя лодка бодро прошла десять тысяч верст.

https://ria.ru/20220504/kitay-1786805997.html

https://ria.ru/20220503/pentagon-1786669804.html

https://ria.ru/20220502/bayden-1786555450.html

https://ria.ru/20220430/provokatsii-1786287217.html

https://ria.ru/20220429/provokatsiya-1786263780.html

китай

сша

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авторы, китай, сша, украина, виктория нуланд, министерство обороны сша