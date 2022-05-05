СК установил личности причастных к обстрелам Донбасса украинских командиров
СК установил личности командиров украинских силовиков, причастных к обстрелам Донбасса
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. СК РФ установил еще двух командиров украинских силовиков, причастных к обстрелам гражданского населения Донбасса, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов СК РФ установил причастность к этим преступлениям еще двух должностных лиц. Это начальник штаба – первый заместитель командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины полковник Андрей Качанов и командир 23-й отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Дмитрий Довбий", - говорится в сообщении.
Кроме того, следствие установило, что ряд украинских командиров и их заместителей, которые уже являются фигурантами уголовных дел, совершили еще ряд преступлений против жителей Донбасса в период со второго по пятое мая 2022 года.
"В отношении Качанова, Довбия, Сущенко, Иванова, Герасименко, Поступальского, Мамавко и Янчего возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.356 УК РФ", - добавляется в сообщении.
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