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СК установил личности причастных к обстрелам Донбасса украинских командиров

СК установил личности причастных к обстрелам Донбасса украинских командиров - РИА Новости, 05.05.2022

СК установил личности причастных к обстрелам Донбасса украинских командиров

СК РФ установил еще двух командиров украинских силовиков, причастных к обстрелам гражданского населения Донбасса, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T23:41

2022-05-05T23:41

2022-05-05T23:41

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. СК РФ установил еще двух командиров украинских силовиков, причастных к обстрелам гражданского населения Донбасса, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов СК РФ установил причастность к этим преступлениям еще двух должностных лиц. Это начальник штаба – первый заместитель командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины полковник Андрей Качанов и командир 23-й отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Дмитрий Довбий", - говорится в сообщении.Кроме того, следствие установило, что ряд украинских командиров и их заместителей, которые уже являются фигурантами уголовных дел, совершили еще ряд преступлений против жителей Донбасса в период со второго по пятое мая 2022 года."В отношении Качанова, Довбия, Сущенко, Иванова, Герасименко, Поступальского, Мамавко и Янчего возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.356 УК РФ", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

донбасс, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире, украина, ситуация в днр и лнр