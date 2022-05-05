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СК установил личности причастных к обстрелам Донбасса украинских командиров - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/sk-1787110567.html
СК установил личности причастных к обстрелам Донбасса украинских командиров
СК установил личности причастных к обстрелам Донбасса украинских командиров - РИА Новости, 05.05.2022
СК установил личности причастных к обстрелам Донбасса украинских командиров
СК РФ установил еще двух командиров украинских силовиков, причастных к обстрелам гражданского населения Донбасса, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T23:41
2022-05-05T23:41
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. СК РФ установил еще двух командиров украинских силовиков, причастных к обстрелам гражданского населения Донбасса, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов СК РФ установил причастность к этим преступлениям еще двух должностных лиц. Это начальник штаба – первый заместитель командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины полковник Андрей Качанов и командир 23-й отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Дмитрий Довбий", - говорится в сообщении.Кроме того, следствие установило, что ряд украинских командиров и их заместителей, которые уже являются фигурантами уголовных дел, совершили еще ряд преступлений против жителей Донбасса в период со второго по пятое мая 2022 года."В отношении Качанова, Довбия, Сущенко, Иванова, Герасименко, Поступальского, Мамавко и Янчего возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.356 УК РФ", - добавляется в сообщении.
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донбасс, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
23:41 05.05.2022
 
СК установил личности причастных к обстрелам Донбасса украинских командиров

СК установил личности командиров украинских силовиков, причастных к обстрелам Донбасса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. СК РФ установил еще двух командиров украинских силовиков, причастных к обстрелам гражданского населения Донбасса, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов СК РФ установил причастность к этим преступлениям еще двух должностных лиц. Это начальник штаба – первый заместитель командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины полковник Андрей Качанов и командир 23-й отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Дмитрий Довбий", - говорится в сообщении.
Кроме того, следствие установило, что ряд украинских командиров и их заместителей, которые уже являются фигурантами уголовных дел, совершили еще ряд преступлений против жителей Донбасса в период со второго по пятое мая 2022 года.
"В отношении Качанова, Довбия, Сущенко, Иванова, Герасименко, Поступальского, Мамавко и Янчего возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.356 УК РФ", - добавляется в сообщении.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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