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СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/sk-1787110003.html
СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР
СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 05.05.2022
СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими города Стаханова в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T23:34
2022-05-05T23:34
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими города Стаханова в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале ведомства."Военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц 24 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (в/ч А0998) по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что украинские военные обстреляли Стаханов в ночь на 3 мая из реактивной системы залпового огня "Град" и артиллерийского вооружения.В сообщении говорится, что принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления.
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вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
23:34 05.05.2022
 
СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР

СК возбудил дело после обстрела украинскими военными города Стаханова в ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими города Стаханова в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц 24 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (в/ч А0998) по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военные обстреляли Стаханов в ночь на 3 мая из реактивной системы залпового огня "Град" и артиллерийского вооружения.
В сообщении говорится, что принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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