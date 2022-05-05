https://ria.ru/20220505/sk-1787110003.html

СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР

СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 05.05.2022

СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими города Стаханова в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T23:34

2022-05-05T23:34

2022-05-05T23:34

обострение ситуации в днр и лнр

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими города Стаханова в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале ведомства."Военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц 24 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (в/ч А0998) по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что украинские военные обстреляли Стаханов в ночь на 3 мая из реактивной системы залпового огня "Град" и артиллерийского вооружения.В сообщении говорится, что принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр