https://ria.ru/20220505/sk-1787110003.html
СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР
СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 05.05.2022
СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими города Стаханова в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T23:34
2022-05-05T23:34
2022-05-05T23:34
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими города Стаханова в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале ведомства."Военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц 24 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (в/ч А0998) по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что украинские военные обстреляли Стаханов в ночь на 3 мая из реактивной системы залпового огня "Град" и артиллерийского вооружения.В сообщении говорится, что принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР
СК возбудил дело после обстрела украинскими военными города Стаханова в ЛНР