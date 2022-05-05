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Женщину задержали по подозрению в дискредитации ВС из-за постов в соцсети
Женщину задержали по подозрению в дискредитации ВС из-за постов в соцсети - РИА Новости, 05.05.2022
Женщину задержали по подозрению в дискредитации ВС из-за постов в соцсети
Жительница Петербурга задержана по подозрению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ из-за семи публикаций в РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T21:21
2022-05-05T21:21
2022-05-05T21:21
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Жительница Петербурга задержана по подозрению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ из-за семи публикаций в соцсети, сообщили в пресс-службе СК РФ."Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б", "д", "г", ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации) в отношении местной жительницы и группы неустановленных лиц", - говорится в сообщении СК.Сейчас подозреваемая задержана, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.По версии следствия, местная жительница 1968 года рождения опубликовала в социальной сети в одном из сообществ семь публикаций с заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ."Кроме того, посты сопровождались оскорбительными высказываниями в адрес военнослужащих", - утверждают в СК.
https://ria.ru/20220505/sud-1787070873.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
Женщину задержали по подозрению в дискредитации ВС из-за постов в соцсети
Женщину в Петербурге задержали по подозрению в дискредитации ВС из-за 7 постов в соцсети