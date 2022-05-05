https://ria.ru/20220505/shtraf-1786942346.html

В Мордовии оштрафовали студентку, бросившую младенца на морозе

В Мордовии оштрафовали студентку, бросившую младенца на морозе - РИА Новости, 05.05.2022

В Мордовии оштрафовали студентку, бросившую младенца на морозе

Девушка, зимой оставившая новорожденную дочь на крыльце дома в Мордовии, оштрафована на 20 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:25

2022-05-05T11:25

2022-05-05T11:25

россия

происшествия

республика мордовия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ардатов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая – РИА Новости. Девушка, зимой оставившая новорожденную дочь на крыльце дома в Мордовии, оштрафована на 20 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по республике.Как сообщала полиция, утром 19 января жители частного дома в переулке Полежаева в Ардатове обнаружили на крыльце пакет с младенцем, завернутым в материю. Ребенка доставили в больницу. Матерью девочки оказалась 18-летняя студентка местного колледжа. Как установили сотрудники полиции, утром 18 января девушка на съемной квартире самостоятельно родила девочку. Примерно в 04.00 19 января она оставила ее на улице. В результате ребенок получил переохлаждение. По словам обвиняемой, имеющей на иждивении еще одного ребенка, 2020 года рождения, о своей беременности и произошедших родах она не говорила ни мужу, отцу детей, ни родственникам, опасаясь их осуждения.Было возбуждено уголовное дело по статьям 125 УК РФ "Оставление в опасности" и 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". В отношении молодой матери была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оба ребенка находятся с родителями."Свою вину в совершенном преступлении девушка признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220119/mladenets-1768544604.html

россия

ардатов

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика мордовия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ардатов