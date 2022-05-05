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В Мордовии оштрафовали студентку, бросившую младенца на морозе - РИА Новости, 05.05.2022
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В Мордовии оштрафовали студентку, бросившую младенца на морозе
В Мордовии оштрафовали студентку, бросившую младенца на морозе - РИА Новости, 05.05.2022
В Мордовии оштрафовали студентку, бросившую младенца на морозе
Девушка, зимой оставившая новорожденную дочь на крыльце дома в Мордовии, оштрафована на 20 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:25
2022-05-05T11:25
россия
происшествия
республика мордовия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ардатов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая – РИА Новости. Девушка, зимой оставившая новорожденную дочь на крыльце дома в Мордовии, оштрафована на 20 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по республике.Как сообщала полиция, утром 19 января жители частного дома в переулке Полежаева в Ардатове обнаружили на крыльце пакет с младенцем, завернутым в материю. Ребенка доставили в больницу. Матерью девочки оказалась 18-летняя студентка местного колледжа. Как установили сотрудники полиции, утром 18 января девушка на съемной квартире самостоятельно родила девочку. Примерно в 04.00 19 января она оставила ее на улице. В результате ребенок получил переохлаждение. По словам обвиняемой, имеющей на иждивении еще одного ребенка, 2020 года рождения, о своей беременности и произошедших родах она не говорила ни мужу, отцу детей, ни родственникам, опасаясь их осуждения.Было возбуждено уголовное дело по статьям 125 УК РФ "Оставление в опасности" и 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". В отношении молодой матери была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оба ребенка находятся с родителями."Свою вину в совершенном преступлении девушка признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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россия, происшествия, республика мордовия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ардатов
11:25 05.05.2022
 
В Мордовии оштрафовали студентку, бросившую младенца на морозе

В Мордовии оштрафовали на 20 тысяч рублей студентку, бросившую младенца на морозе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая – РИА Новости. Девушка, зимой оставившая новорожденную дочь на крыльце дома в Мордовии, оштрафована на 20 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по республике.
Как сообщала полиция, утром 19 января жители частного дома в переулке Полежаева в Ардатове обнаружили на крыльце пакет с младенцем, завернутым в материю. Ребенка доставили в больницу. Матерью девочки оказалась 18-летняя студентка местного колледжа. Как установили сотрудники полиции, утром 18 января девушка на съемной квартире самостоятельно родила девочку. Примерно в 04.00 19 января она оставила ее на улице. В результате ребенок получил переохлаждение. По словам обвиняемой, имеющей на иждивении еще одного ребенка, 2020 года рождения, о своей беременности и произошедших родах она не говорила ни мужу, отцу детей, ни родственникам, опасаясь их осуждения.
Дом в городе Ардатове, на крыльце которого была обнаружена новорожденная девочка - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 13:55
В Мордовии нашли брошенного в пакете младенца
Было возбуждено уголовное дело по статьям 125 УК РФ "Оставление в опасности" и 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". В отношении молодой матери была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оба ребенка находятся с родителями.
"Свою вину в совершенном преступлении девушка признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
 
РоссияПроисшествияРеспублика МордовияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ардатов
 
 
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