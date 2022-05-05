15:36 05.05.2022 (обновлено: 15:54 05.05.2022)
Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев
Президент Украины Зеленский во время телефонного разговора пригласил Штайнмайера в Киев
© AP Photo / Markus Schreiber, PoolПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 МАЯ - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, стороны обсудили "недоразумения прошлого", сообщает агентство DPA со ссылкой на ведомство федерального президента.
Разговор состоялся на фоне череды политико-дипломатических скандалов между Берлином и Киевом после того, как в апреле украинские власти отказали Штайнмайеру в визите. После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что пока не планирует визитов в Киев.
Это первая телефонная беседа двух президентов после скандала. По данным DPA, Штайнмайер и Зеленский обсудили "недоразумения прошлого". Зеленский лично пригласил Штайнмайера и канцлера Шольца с визитом, а также все немецкое руководство, пишет агентство. По данным Spiegel, разговор длился 45 минут, Штайнмайер заверил Зеленского в полной поддержке Германией Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.