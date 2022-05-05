https://ria.ru/20220505/shtaynmayer-1787022329.html

Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев

Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев - РИА Новости, 05.05.2022

Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, стороны обсудили "недоразумения прошлого",... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:36

2022-05-05T15:36

2022-05-05T15:54

в мире

германия

украина

франк-вальтер штайнмайер

владимир зеленский

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БЕРЛИН, 5 МАЯ - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, стороны обсудили "недоразумения прошлого", сообщает агентство DPA со ссылкой на ведомство федерального президента.Разговор состоялся на фоне череды политико-дипломатических скандалов между Берлином и Киевом после того, как в апреле украинские власти отказали Штайнмайеру в визите. После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что пока не планирует визитов в Киев.Это первая телефонная беседа двух президентов после скандала. По данным DPA, Штайнмайер и Зеленский обсудили "недоразумения прошлого". Зеленский лично пригласил Штайнмайера и канцлера Шольца с визитом, а также все немецкое руководство, пишет агентство. По данным Spiegel, разговор длился 45 минут, Штайнмайер заверил Зеленского в полной поддержке Германией Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786617745.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, украина, франк-вальтер штайнмайер, владимир зеленский