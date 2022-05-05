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Польша предложила ввести санкции против Шредера - РИА Новости, 05.05.2022
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Польша предложила ввести санкции против Шредера
Польша предложила ввести санкции против Шредера - РИА Новости, 05.05.2022
Польша предложила ввести санкции против Шредера
Варшава предлагает включить экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в санкционный список Европейского союза, заявил заместитель министра юстиции, депутат... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:30
2022-05-05T13:12
конрад шиманьский
олаф шольц
россия
германия
газпром
роснефть
польша
евросоюз
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Варшава предлагает включить экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в санкционный список Европейского союза, заявил заместитель министра юстиции, депутат парламента Польши Себастьян Калета журналистам в четверг."Сотни российских олигархов, связанных с важнейшими энергетическими фирмами России, объяты санкциями Евросоюза. В этом списке недостает одного очень важного лица. Это, собственно говоря, Герхард Шредер", - сказал Калета.Основными претензиями польской стороны к Шредеру являются его связи с российским бизнесом."Бывший канцлер ФРГ годами представлял Россию на форуме Европейского союза, годами получал гигантскую финансовую прибыль от сотрудничества с российскими фирмами. За десять дней перед вторжением России на Украину он стал кандидатом в совет директоров "Газпрома". Он присутствует в компании "Роснефть". Он был главным идеологом энергетической петли на шеи Европы – "Северного потока" и "Северного потока 2", - заявил замминистра."Я направил письмо господину министру Конраду Шиманьскому (министр по делам Европейского союза – ред.), чтобы Польша предложила, в следующем санкционном пакете включить в список лиц, на которых наложены санкции Евросоюза, Герхарда Шредера", - сказал Калета.Он пояснил, что требованием включить Шредера в санкционный список ЕС Польша добивается того, чтобы "его имущество на территории Европейского союза было бы заморожено".В последние месяцы Шрёдер подвергается мощной критике в Германии в связи с работой на российские компании. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF 4 марта, что было бы правильным, если бы Шрёдер отказался от работы в российских компаниях. Ранее экс-канцлеру ФРГ пригрозили исключением из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в случае сохранения им деловых связей с Россией. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит Шрёдер, рассматривает возможность его исключения.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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конрад шиманьский, олаф шольц, россия, германия, газпром, роснефть, польша, евросоюз, северный поток — 2, северный поток, герхард шредер, в мире
12:30 05.05.2022 (обновлено: 13:12 05.05.2022)
 
Польша предложила ввести санкции против Шредера

Замглавы Минюста Польши Калета призвал ввести санкции против экс-канцлера Германии Шредера

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерхард Шредер
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Герхард Шредер. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Варшава предлагает включить экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в санкционный список Европейского союза, заявил заместитель министра юстиции, депутат парламента Польши Себастьян Калета журналистам в четверг.
"Сотни российских олигархов, связанных с важнейшими энергетическими фирмами России, объяты санкциями Евросоюза. В этом списке недостает одного очень важного лица. Это, собственно говоря, Герхард Шредер", - сказал Калета.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 09:44
Шредер назвал причину событий на Украине
Основными претензиями польской стороны к Шредеру являются его связи с российским бизнесом.
"Бывший канцлер ФРГ годами представлял Россию на форуме Европейского союза, годами получал гигантскую финансовую прибыль от сотрудничества с российскими фирмами. За десять дней перед вторжением России на Украину он стал кандидатом в совет директоров "Газпрома". Он присутствует в компании "Роснефть". Он был главным идеологом энергетической петли на шеи Европы – "Северного потока" и "Северного потока 2", - заявил замминистра.
"Я направил письмо господину министру Конраду Шиманьскому (министр по делам Европейского союза – ред.), чтобы Польша предложила, в следующем санкционном пакете включить в список лиц, на которых наложены санкции Евросоюза, Герхарда Шредера", - сказал Калета.
Он пояснил, что требованием включить Шредера в санкционный список ЕС Польша добивается того, чтобы "его имущество на территории Европейского союза было бы заморожено".
В последние месяцы Шрёдер подвергается мощной критике в Германии в связи с работой на российские компании. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF 4 марта, что было бы правильным, если бы Шрёдер отказался от работы в российских компаниях. Ранее экс-канцлеру ФРГ пригрозили исключением из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в случае сохранения им деловых связей с Россией. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит Шрёдер, рассматривает возможность его исключения.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 15:44
В Германии экс-канцлера Шредера обвинили в преступлении против человечности
 
Конрад ШиманьскийОлаф ШольцРоссияГерманияГазпромРоснефтьПольшаЕвросоюзСеверный поток — 2Северный потокГерхард ШредерВ мире
 
 
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