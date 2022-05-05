https://ria.ru/20220505/shreder-1786966753.html

Польша предложила ввести санкции против Шредера

Польша предложила ввести санкции против Шредера - РИА Новости, 05.05.2022

Польша предложила ввести санкции против Шредера

Варшава предлагает включить экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в санкционный список Европейского союза, заявил заместитель министра юстиции, депутат... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:30

2022-05-05T12:30

2022-05-05T13:12

конрад шиманьский

олаф шольц

россия

германия

газпром

роснефть

польша

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/59/1555375931_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_5054fa79a245b6fcd55835935ec1c4c7.jpg

ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Варшава предлагает включить экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в санкционный список Европейского союза, заявил заместитель министра юстиции, депутат парламента Польши Себастьян Калета журналистам в четверг."Сотни российских олигархов, связанных с важнейшими энергетическими фирмами России, объяты санкциями Евросоюза. В этом списке недостает одного очень важного лица. Это, собственно говоря, Герхард Шредер", - сказал Калета.Основными претензиями польской стороны к Шредеру являются его связи с российским бизнесом."Бывший канцлер ФРГ годами представлял Россию на форуме Европейского союза, годами получал гигантскую финансовую прибыль от сотрудничества с российскими фирмами. За десять дней перед вторжением России на Украину он стал кандидатом в совет директоров "Газпрома". Он присутствует в компании "Роснефть". Он был главным идеологом энергетической петли на шеи Европы – "Северного потока" и "Северного потока 2", - заявил замминистра."Я направил письмо господину министру Конраду Шиманьскому (министр по делам Европейского союза – ред.), чтобы Польша предложила, в следующем санкционном пакете включить в список лиц, на которых наложены санкции Евросоюза, Герхарда Шредера", - сказал Калета.Он пояснил, что требованием включить Шредера в санкционный список ЕС Польша добивается того, чтобы "его имущество на территории Европейского союза было бы заморожено".В последние месяцы Шрёдер подвергается мощной критике в Германии в связи с работой на российские компании. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF 4 марта, что было бы правильным, если бы Шрёдер отказался от работы в российских компаниях. Ранее экс-канцлеру ФРГ пригрозили исключением из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в случае сохранения им деловых связей с Россией. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит Шрёдер, рассматривает возможность его исключения.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220325/shreder-1779993177.html

https://ria.ru/20220310/shreder-1777491412.html

россия

германия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

конрад шиманьский, олаф шольц, россия, германия, газпром, роснефть, польша, евросоюз, северный поток — 2, северный поток, герхард шредер, в мире