https://ria.ru/20220505/shell-1787109204.html

"Лукойл" может купить заправки Shell в России, пишет Forbes

"Лукойл" может купить заправки Shell в России, пишет Forbes - РИА Новости, 05.05.2022

"Лукойл" может купить заправки Shell в России, пишет Forbes

Англо-нидерландская Shell близка к продаже своего заправочного бизнеса в России, среди потенциальных покупателей - "Лукойл", пишет Forbes со ссылкой на... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T23:26

2022-05-05T23:26

2022-05-05T23:26

экономика

цены на нефть

россия

украина

shell

лукойл

газпром

северный поток — 2

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Англо-нидерландская Shell близка к продаже своего заправочного бизнеса в России, среди потенциальных покупателей - "Лукойл", пишет Forbes со ссылкой на источники.Сотрудникам российского офиса Shell сообщили, что компания нашла покупателя на свой автозаправочный бизнес, рассказали источники в компании. Сделка еще не подписана, идут переговоры. По словам собеседника издания, Shell продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года. О том, что Shell объявил российским сотрудникам о продаже сети АЗС, слышал и участник топливного рынка."К бизнесу Shell присматривалось несколько игроков, в том числе "Лукойл", - пишет издание со ссылкой на одного из своих собеседников. Сотрудник российского офиса Shell также сказал, что там считают "Лукойл" наиболее вероятным покупателем.Представитель Shell подтвердил, что компания ведет переговоры с "независимыми заинтересованными сторонами". Он заверил, что процесс идет в полном соответствии с санкциями, законами и правилами стран, в которых работает Shell.В России у Shell более 370 АЗС в 28 городах. Часть из них принадлежит самой компании, некоторые работают под брендом Shell по франшизе.При этом один из источников издания говорит, что в нагрузку к АЗС Shell хочет передать и свой завод по производству смазочных материалов вместе с долгами. Кредиты ООО "Шелл нефть" составляют 9 миллиардов рублей, следует из бухгалтерской отчетности компании за 2021 год.В связи со спецоперацией РФ на Украине Shell в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2". Позже, 8 марта, компания объявила о намерении отказаться от участия во всех российских углеводородных проектах и о прекращении спотовых закупок российской нефти. Кроме того, компания сообщила, что закрывает свои российские АЗС и останавливает производство авиатоплива.Shell - глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний, работающая более чем в 70 странах. Чистая прибыль Shell в прошлом году составила 20,1 миллиарда долларов. В первом квартале текущего года компания увеличила чистую прибыль на 26% - до 7 миллиардов долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/gaz-1787077494.html

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

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экономика, цены на нефть, россия, украина, shell, лукойл, газпром, северный поток — 2