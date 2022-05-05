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"Лукойл" может купить заправки Shell в России, пишет Forbes - РИА Новости, 05.05.2022
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"Лукойл" может купить заправки Shell в России, пишет Forbes
"Лукойл" может купить заправки Shell в России, пишет Forbes - РИА Новости, 05.05.2022
"Лукойл" может купить заправки Shell в России, пишет Forbes
Англо-нидерландская Shell близка к продаже своего заправочного бизнеса в России, среди потенциальных покупателей - "Лукойл", пишет Forbes со ссылкой на... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T23:26
2022-05-05T23:26
экономика
цены на нефть
россия
украина
shell
лукойл
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Англо-нидерландская Shell близка к продаже своего заправочного бизнеса в России, среди потенциальных покупателей - "Лукойл", пишет Forbes со ссылкой на источники.Сотрудникам российского офиса Shell сообщили, что компания нашла покупателя на свой автозаправочный бизнес, рассказали источники в компании. Сделка еще не подписана, идут переговоры. По словам собеседника издания, Shell продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года. О том, что Shell объявил российским сотрудникам о продаже сети АЗС, слышал и участник топливного рынка."К бизнесу Shell присматривалось несколько игроков, в том числе "Лукойл", - пишет издание со ссылкой на одного из своих собеседников. Сотрудник российского офиса Shell также сказал, что там считают "Лукойл" наиболее вероятным покупателем.Представитель Shell подтвердил, что компания ведет переговоры с "независимыми заинтересованными сторонами". Он заверил, что процесс идет в полном соответствии с санкциями, законами и правилами стран, в которых работает Shell.В России у Shell более 370 АЗС в 28 городах. Часть из них принадлежит самой компании, некоторые работают под брендом Shell по франшизе.При этом один из источников издания говорит, что в нагрузку к АЗС Shell хочет передать и свой завод по производству смазочных материалов вместе с долгами. Кредиты ООО "Шелл нефть" составляют 9 миллиардов рублей, следует из бухгалтерской отчетности компании за 2021 год.В связи со спецоперацией РФ на Украине Shell в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2". Позже, 8 марта, компания объявила о намерении отказаться от участия во всех российских углеводородных проектах и о прекращении спотовых закупок российской нефти. Кроме того, компания сообщила, что закрывает свои российские АЗС и останавливает производство авиатоплива.Shell - глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний, работающая более чем в 70 странах. Чистая прибыль Shell в прошлом году составила 20,1 миллиарда долларов. В первом квартале текущего года компания увеличила чистую прибыль на 26% - до 7 миллиардов долларов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220505/gaz-1787077494.html
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экономика, цены на нефть, россия, украина, shell, лукойл, газпром, северный поток — 2
23:26 05.05.2022
 
"Лукойл" может купить заправки Shell в России, пишет Forbes

Forbes: "Лукойл" может купить заправки Shell в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Лукойл" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд компании Лукойл на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Лукойл" на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Англо-нидерландская Shell близка к продаже своего заправочного бизнеса в России, среди потенциальных покупателей - "Лукойл", пишет Forbes со ссылкой на источники.
Сотрудникам российского офиса Shell сообщили, что компания нашла покупателя на свой автозаправочный бизнес, рассказали источники в компании. Сделка еще не подписана, идут переговоры. По словам собеседника издания, Shell продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года. О том, что Shell объявил российским сотрудникам о продаже сети АЗС, слышал и участник топливного рынка.
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"К бизнесу Shell присматривалось несколько игроков, в том числе "Лукойл", - пишет издание со ссылкой на одного из своих собеседников. Сотрудник российского офиса Shell также сказал, что там считают "Лукойл" наиболее вероятным покупателем.
Представитель Shell подтвердил, что компания ведет переговоры с "независимыми заинтересованными сторонами". Он заверил, что процесс идет в полном соответствии с санкциями, законами и правилами стран, в которых работает Shell.
В России у Shell более 370 АЗС в 28 городах. Часть из них принадлежит самой компании, некоторые работают под брендом Shell по франшизе.
При этом один из источников издания говорит, что в нагрузку к АЗС Shell хочет передать и свой завод по производству смазочных материалов вместе с долгами. Кредиты ООО "Шелл нефть" составляют 9 миллиардов рублей, следует из бухгалтерской отчетности компании за 2021 год.
В связи со спецоперацией РФ на Украине Shell в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2". Позже, 8 марта, компания объявила о намерении отказаться от участия во всех российских углеводородных проектах и о прекращении спотовых закупок российской нефти. Кроме того, компания сообщила, что закрывает свои российские АЗС и останавливает производство авиатоплива.
Shell - глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний, работающая более чем в 70 странах. Чистая прибыль Shell в прошлом году составила 20,1 миллиарда долларов. В первом квартале текущего года компания увеличила чистую прибыль на 26% - до 7 миллиардов долларов.
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