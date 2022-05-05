https://ria.ru/20220505/shell-1787067336.html

Глава Shell: Европа не сможет заменить газ из России без энергоперехода

Глава Shell: Европа не сможет заменить газ из России без энергоперехода - РИА Новости, 05.05.2022

Глава Shell: Европа не сможет заменить газ из России без энергоперехода

Европейские страны не смогут заместить газ из России без осуществления энергоперехода, только путем увеличения поставок трубопроводного газа из Африки и... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:16

2022-05-05T18:16

2022-05-05T18:16

экономика

цены на нефть

россия

европа

северная африка

северный поток

турецкий поток

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости/Прайм. Европейские страны не смогут заместить газ из России без осуществления энергоперехода, только путем увеличения поставок трубопроводного газа из Африки и Скандинавии и закупок сжиженного природного газа, считает глава Shell Бен ван Берден."Меры… поставлять на рынок больше СПГ, мощностей по сжижению и регазификации, также мы можем подумать об увеличении трубопроводных поставок из Северной Африки, со скандинавского рынка, из Норвегии — это разумные вещи… Но также неизбежно провести в среднесрочном периоде энергопереход", — сказал он во время телефонной конференции, посвященной результатам компании за первый квартал."Потому что нет возможности просто закупить больше трубопроводного газа и СПГ, чтобы полностью заменить весь российский газ, который мы сейчас потребляем. Это неосуществимо", - добавил ван Берден.Россия — крупнейший экспортер газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе "голубого топлива" по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямал–Европе" и "Турецкому потоку" (через Черное море).

https://ria.ru/20220505/shell-1786939857.html

россия

европа

северная африка

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экономика, цены на нефть, россия, европа, северная африка, северный поток, турецкий поток