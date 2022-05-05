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Операция по задержанию Шария готовилась несколько недель, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.05.2022
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Операция по задержанию Шария готовилась несколько недель, сообщили СМИ
Операция по задержанию Шария готовилась несколько недель, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.05.2022
Операция по задержанию Шария готовилась несколько недель, сообщили СМИ
Операция по задержанию украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария готовилась в течение нескольких недель, сообщила испанская газета El Mundo. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:23
2022-05-05T15:23
в мире
карлес пучдемон
илья кива
таррагона
россия
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верховная рада украины
служба безопасности украины
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МАДРИД, 5 мая – РИА Новости. Операция по задержанию украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария готовилась в течение нескольких недель, сообщила испанская газета El Mundo."Национальная полиция задержала в среду в Таррагоне блогера и политика Шария, которого Украина обвиняет в измене из-за его пророссийской позиции, в рамках операции, которой руководило управление по информации Каталонии и которая готовилась в течение нескольких недель", - сообщило издание.Сегодня блогер должен предстать перед Национальной аудиенцией Испании, а защищать его будет адвокат Карлос Бойе, который известен тем, что также представляет интересы бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, покинувшего Испанию после попытки проведения референдума о независимости региона.Следствие по делу Шария поручено вести главе Центрального следственного суда Хосе Луису Каламе.Ранее лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил о том, что Шарий был отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону, однако в ответ на запрос РИА Новости Национальная полиция не подтвердила эту информацию."У нас пока нет информации о том, что его отпустили, мы знаем лишь то, что он был задержан в городе Таррагона по международному ордеру", - отметили в ведомстве.Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ.С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.нет".
https://ria.ru/20220505/rozysk-1786985410.html
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в мире, карлес пучдемон, илья кива, таррагона, россия, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины, анатолий шарий
15:23 05.05.2022
 
Операция по задержанию Шария готовилась несколько недель, сообщили СМИ

El Mundo: операция по задержанию украинского блогера Шария готовилась несколько недель

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
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МАДРИД, 5 мая – РИА Новости. Операция по задержанию украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария готовилась в течение нескольких недель, сообщила испанская газета El Mundo.
"Национальная полиция задержала в среду в Таррагоне блогера и политика Шария, которого Украина обвиняет в измене из-за его пророссийской позиции, в рамках операции, которой руководило управление по информации Каталонии и которая готовилась в течение нескольких недель", - сообщило издание.
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Сегодня блогер должен предстать перед Национальной аудиенцией Испании, а защищать его будет адвокат Карлос Бойе, который известен тем, что также представляет интересы бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, покинувшего Испанию после попытки проведения референдума о независимости региона.
Следствие по делу Шария поручено вести главе Центрального следственного суда Хосе Луису Каламе.
Ранее лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил о том, что Шарий был отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону, однако в ответ на запрос РИА Новости Национальная полиция не подтвердила эту информацию.
"У нас пока нет информации о том, что его отпустили, мы знаем лишь то, что он был задержан в городе Таррагона по международному ордеру", - отметили в ведомстве.
Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ.
С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.
Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.нет".
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В миреКарлес ПучдемонИлья КиваТаррагонаРоссияУкраинаВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныАнатолий Шарий
 
 
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