https://ria.ru/20220505/shariy-1787018387.html

Операция по задержанию Шария готовилась несколько недель, сообщили СМИ

Операция по задержанию Шария готовилась несколько недель, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.05.2022

Операция по задержанию Шария готовилась несколько недель, сообщили СМИ

Операция по задержанию украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария готовилась в течение нескольких недель, сообщила испанская газета El Mundo. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:23

2022-05-05T15:23

2022-05-05T15:23

в мире

карлес пучдемон

илья кива

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МАДРИД, 5 мая – РИА Новости. Операция по задержанию украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария готовилась в течение нескольких недель, сообщила испанская газета El Mundo."Национальная полиция задержала в среду в Таррагоне блогера и политика Шария, которого Украина обвиняет в измене из-за его пророссийской позиции, в рамках операции, которой руководило управление по информации Каталонии и которая готовилась в течение нескольких недель", - сообщило издание.Сегодня блогер должен предстать перед Национальной аудиенцией Испании, а защищать его будет адвокат Карлос Бойе, который известен тем, что также представляет интересы бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, покинувшего Испанию после попытки проведения референдума о независимости региона.Следствие по делу Шария поручено вести главе Центрального следственного суда Хосе Луису Каламе.Ранее лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил о том, что Шарий был отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону, однако в ответ на запрос РИА Новости Национальная полиция не подтвердила эту информацию."У нас пока нет информации о том, что его отпустили, мы знаем лишь то, что он был задержан в городе Таррагона по международному ордеру", - отметили в ведомстве.Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ.С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.нет".

https://ria.ru/20220505/rozysk-1786985410.html

https://ria.ru/20220405/ukraina-1781935058.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, карлес пучдемон, илья кива, таррагона, россия, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины, анатолий шарий