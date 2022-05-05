https://ria.ru/20220505/shariy-1786998121.html

Испанская полиция опровергла, что Шария отпустили под подписку о невыезде

Испанская полиция опровергла, что Шария отпустили под подписку о невыезде - РИА Новости, 05.05.2022

Испанская полиция опровергла, что Шария отпустили под подписку о невыезде

Испанская полиция заявила РИА Новости, что на данный момент не располагает сведениями о том, что украинский блогер и политический активист Анатолий Шарий,... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:09

2022-05-05T14:09

2022-05-05T14:15

в мире

илья кива

украина

испания

служба безопасности украины

россия

верховная рада украины

анатолий шарий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786931579_0:234:2048:1386_1920x0_80_0_0_7b11d3930ad18d6298c0267fa8a7448e.jpg

МАДРИД, 5 мая – РИА Новости. Испанская полиция заявила РИА Новости, что на данный момент не располагает сведениями о том, что украинский блогер и политический активист Анатолий Шарий, задержанный в Испании, выпущен под подписку о невыезде.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что Шарий задержан в Испании, его подозревают в госизмене. Полиция Испании подтвердила задержание Шария по международному ордеру. Издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину."У нас пока нет информации о том, что его отпустили, мы знаем лишь то, что он был задержан в городе Таррагона по международному ордеру", - отметили в пресс-службе ведомства.О том, что Шарий был отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону, сообщил на своем Telegram-канале лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива.Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ.С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.нет".

https://ria.ru/20220505/advokat-1786995188.html

https://ria.ru/20220505/rozysk-1786985410.html

украина

испания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, илья кива, украина, испания, служба безопасности украины, россия, верховная рада украины, анатолий шарий